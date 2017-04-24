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https://sport.mail.ru/news/basketball/29535639/
24 апреля 2017, 17:30 | Баскетбол | НТА-Приволжье

Артурс Шталбергс покидает пост главного тренера БК «Нижний Новгород»

Нижний Новгород. 24 апреля. НТА-Приволжье — Артурс Шталбергс покидает пост главного тренера баскетбольного клуба «Нижний Новгород».

Как сообщается на сайте БК НН, контракт клуба с Артурсом Шталбергсом был рассчитан на один год.

Согласно информации, по истечению соглашения с латышским специалистом было принято решение не продлевать его.

«Несмотря на то, что по ходу сезона травмировались игроки, которые должны были приносить результат, мы шаг за шагом двигались к своей цели — создать новую команду. К сожалению, пара недостигнутых побед определили мою судьбу в “Нижнем Новгороде”, но я уверен, что это не должно остановить движение команды к ее развитию и развитию баскетбола в городе», — приводятся в сообщении слова Шталбергса.

Ранее сообщалось, что Зоран Лукич может вновь занять пост главного тренера баскетбольного клуба «Нижний Новгород».
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Артурс Шталбергс покидает пост главного тренера БК «Нижний Новгород». Контракт нижегородской команды с латвийским специалистом был рассчитан на один год, и по истечению его срока руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение.
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