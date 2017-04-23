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23 апреля 2017, 21:12 | Баскетбол | ТАСС

Баскетболистки УГМК победили курское «Динамо» в первом матче финала чемпионата России

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский УГМК со счетом 67:56 победил курское «Динамо» в первом матче финальной серии чемпионата России по баскетболу среди женщин. Встреча прошла в Курске.

Встреча завершилась со счетом 67:56. Увеличить
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Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу УГМК. Второй матч финала чемпионата России пройдет 24 апреля в Курске.

В первой встрече серии за третье место московское «Динамо» в гостях уступило оренбургской «Надежде» (52:61).
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