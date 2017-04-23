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23 апреля 2017, 19:07 | Баскетбол | Чемпионат.com

Форвард «Автодора» Миннерат — самый результативный игрок сезона в Лиге ВТБ

Форвард саратовского «Автодора» Ник Миннерат стал самым результативным игроком сезона в Единой лиге ВТБ. Миннерат завершил регулярное первенство, набирая в среднем 22,7 очка за матч. Всего за сезон американец набрал 477 очков, а его лучшим показателем стали 37 баллов в апрельской игре с красноярским «Енисеем».

Вторым в списке самых результативных игроков сезона стал защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед, который набирал в среднем 22,2 очка. Третье место у лидера УНИКСа Кита Лэнгфорда — 19,0 очка за матч.
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