Казахстанец, перебравшийся из поселка Осакаровка в «Барселону»

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Казахстанец Александр Жигулин, начинавший карьеру в поселке Осакаровка, к 16-ти годам успел поиграть в двух профессиональных отечественных клубах, выиграл серебро молодежного чемпионата Азии и побывал на чемпионате мира.

Благодаря этому молодой человек заинтересовал скаутов «Барселоны», которые забрали его в Испанию. В прошлом году, спустя пять лет на Пиренеях, Жигулев вернулся на Родину, пополнив состав «Астаны». Вот как обо всем этом рассказывает самый перспективный баскетболист Казахстана.

Дотянуться до Джордана

— Поселок Осакаровка в Карагандинской области насчитывает около десяти тысяч жителей. Честно говоря, твоя история напоминает сказку о Золушке — за несколько лет ты дотянулся до «Барселоны»!

— В тот момент, конечно, было такое ощущение. У меня возник сильный взрыв эмоций. Когда мне такое предложили, я был в шоке. Много думал о том, как я поеду один заграницу, тем более, на долгое время. Ну, ничего, не без происшествий, но я туда поехал. До того, как предложение поступило, я был там неделю на просмотре и через пару месяцев мне позвонили и сказали собирать чемоданы. Посоветовался с родными. Подумал — я же уехал из Осакаровки в Капчагай, почему бы не уехать в Барселону? (Смеется) Там меня встретили, помогли, по любым вопросам оказывали помощь. За молодежью там очень хорошо следили.

— Не подумал в тот момент — вот теперь я стану таким же, как Майкл Джордан?

— Если честно, я не был фанатом баскетбола, пока им не занялся. У себя в поселке я постоянно играл в волейбол. А в баскетбол меня брали чисто из-за роста. Потом, когда начал играть… Джордан, конечно, идол. Но из игроков НБА мне всегда импонировал Кармело Энтони, который сейчас играет за Нью-Йорк.

Баскетболист в Европе, к которому я всегда приглядывался, это Терренс Моррис. Он играл за ЦСКА, потом за «Барселону». Мне удалось даже с ним немного потренироваться, потому что меня приглашали на тренировки к первому составу. Он все делал так легко! У него легкость в движении, легкость в броске, в понимании игры. Мне нравилось, как он принимает решение, как он отдает пас.

— С Джорданом ведь тоже удалось встретиться?

— В 2009 году пригласили на Jordan Brand Classic в Вильнюс, там было 40 игроков из Европы. Я был один из Казахстана. Потом отобрали десятку лучших, куда вошел и я, для участия в All Star в Нью-Йорке, в Madison Square Garden. Экипировку подарили, кроссовки, мы такие счастливые были!

И уже в Нью-Йорке состоялась незабываемая встреча с Джорданом. Картер к нам приходил, когда мы в боулинг играли во время развлекательной программы. Моя команда, кстати, в All Star выиграла. И участие в этом повлияло на то, что меня пригласили в «Барселону».

— Расскажи про период, за который ты сделал скачок из казахстанского поселка в топовый клуб. Ты же сначала попал в команду Капчагая.

— С ребятами с нашего района поехали играть в баскетбол в Караганду. Я ничего не умел. Был «деревяшкой». Но меня взяли из-за роста. И там Василий Феданов, сын которого играл в Капчагае, сказал, что приедет тренер и предложил пройти на просмотр. Тренеру я подошел. Мне было тогда 12−13 лет. Приехал в клуб «Капчагай». Там были взрослая команда и «молодежка», которая, в свою очередь, разделялась на три возрастные категории. В те годы это была одно из лучших команд Казахстана для воспитания молодежи.

Мы жили на съемной квартире. В «Капчагае» со мной начал работать Александр Аксиненко. Суровый такой тренер, спуску не давал. Но он воспитывал нас не только, как баскетболистов, но и как людей. В тот юношеский период как раз нужен был такой человек. Через три года у спонсора возникли трудности и финансирование команды прекратилось. А оставалось играть еще полгода в чемпионате. И Аксиненко пришлось очень много своих средств вложить. И после этого сезона костяк команды, в том числе и я, уехали в костанайский «Тобол». Там я отыграл еще полсезона и поехал в «Барселону».

— Ты же попался на глаза скаутам: во время игр за сборную?

— Да, я неплохо выступил на молодежном чемпионате мира в Новой Зеландии, и после этого меня заметили и прислали официальное приглашение.

— Тебе же пришлось выплатить «Тоболу» неустойку в полмиллиона тенге?

— Это все было правильно. Контракт разрывался по моей инициативе, я должен был выплатить неустойку.

Испанские игры

— Что тебя больше всего удивило в «Барселоне»?

— Там, конечно, совсем другой уровень: в отношении к спорту, к самой жизни. Но это ведь один из баскетбольных грандов в Европе, поэтому там есть все. Тебе остается только тренироваться и играть. Например, я начал очень часто болеть ангиной, которая, бывало, протекала в тяжелой форме. И мне сказали в клубе, что по окончанию сезона удалят гланды. И вот на следующий же день после завершения чемпионата меня положили в больницу, сделали операцию. Я восстановился и только потом улетел домой. Все за счет клуба. Тогда после Казахстана меня это, конечно, удивило.

— Жил на базе?

— Первые полгода я жил в резиденции, это тип базы. Она размешается на стадионе «Камп Ноу». Смотрели там матчи футбольные. Так что я болею только за «Барсу». Потом жил в съемных квартирах. Потом баскетбольную резиденцию с «Камп Ноу» перенесли в спортивный городок, где построили новую базу.

— По сути, можно было вообще не тратиться, вплоть до еды?

— По сути, да. Но мы с ребятами иногда выбирались в рестораны, в кино.

— Поклонники и поклонницы появились?

— Персональные нет. Я играл в «молодежке», во втором составе «Барсы». Если люди видели, что я из «Барсы», фотографировались, брали автографы. Но такого бешенного фанатизма не было. Вот если бы я играл в первом составе, это было бы другое дело.

— Почему же не попал в первый состав?

— Второй состав клуба, он назывался «Барса B», играл во второй лиге. Хорошая, кстати, лига. Нас постоянно привлекали на тренировки, на сборы с первой командой. Но перебраться в команду мастеров было невероятно сложно.

— Почему?

— Потому что это «Барса». Они запросто могут подписать контракт с опытным баскетболистом, выигравшим Евролигу. Да, они будут развивать молодежь, привлекать. Тем не менее, мало шансов вырваться из второго состава.

Когда у меня закончился двухлетний контракт, решил сменить команду. И после сезона мне поступило предложение из города Уэска (Арагон).

— Ты считался легионером в Испании?

— Нет. Если там отыгрываешь три года в «молодежке», то легионером уже не считаешься. Если я сейчас поеду в Испанию, то не буду считаться иностранцем.

— Испанский успел выучить?

— Конечно. И сейчас запросто могу говорить на нем говорить. Со своим агентом общаюсь только на испанском. Активно учил язык первые полгода. Мне наняли репетитора. Все оплачивала «Барселона». Вкупе потребовалось восемь месяцев на обучение. Могу говорить, писать, читать на испанском.

— Тебя действительно называли в Испании Фигулин?

— Да, особенности испанской транскрипции. Фамилия пишется как Zhigulin. А в испанском Z читается как С, а вторая H не произносится. Вот и был там Сигулин-Фигулин.

Назад в будущее

— Итак, Испании ты отыграл пять лет. Твое приглашение в «Астану» в Казахстане обсуждалось давно, а у тебя какие были еще варианты?

— Были предложения и от испанских клубов. Но я и по дому соскучился, хотел быть поближе к семье, и ВТБ — неплохая лига, очень перспективная, одна из сильнейших в Европе.

Вообще, когда открыли «Астану», меня это, конечно, очень обрадовало. Это бесспорно дало толчок к развитию баскетбола в стране. Хотя, в целом в РК сейчас не самая лучшая ситуация с нашим видом спорта.

— Ты был на открытии детской академии в Астане?

— Такая академия, бесспорно, нужна в столице, тем более, когда есть такой клуб как «Астана». Пусть академия процветает. Чем больше ребята будет заниматься, тем лучше. Пусть находятся перспективные ребята, открываются новые таланты. Это действительно очень крутой проект!

— Еще бы собственную арену возвели для баскетболистов!

— Мне велотрек «Сарыарка» нравится, но он не наш. И у него постоянно течет крыша. Каждый год приходится переносить матчи. Иногда играем в Караганде, если возникают проблемы с залом. Недавно матчи Нацлиги проводили в Назарбаев-Университете. Потому что велотрек забрали для празднования Наурыза. Действительно, если своя арена, вообще круто будет.

— Не так давно вы вернулись с Кубка Казахстана, который выиграли без участия легионеров. Легко все прошло?

— Прошло все интересно, захватывающе. Мы старались доказать, что в «Астане» собраны лучшие казахстанские игроки, и мы это сделали.

— Впереди еще Финал четырех Нацлиги, где тоже практически не будет легионеров. Важно реабилитироваться за прошлый сезон, когда не стали чемпионами?

— Прошлый сезон нужно забыть, как страшный сон. «Барсам» и «Каспию», которые играют с нами в Нацлиге, мы в этом сезоне еще ни разу не проигрывали. Но первым соперником будет «Тобол» из высшей лиги. Но легко не будет, потому что на «Астану» всегда настраиваются по-особенному. Но нам надо выигрывать по любому.

Источник: «Литер».