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21 апреля 2017, 21:37 | Баскетбол | Р-Спорт

Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» обыграли МБА в первом матче серии за 5-е место ЧР

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт. Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» обыграли московскую МБА в первом матче серии за пятое место чемпионата России.

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Вологде, завершилась со счетом 85:77 (16:28, 27:14, 21:13, 21:22) в пользу хозяек. Самой результативной в составе победительниц стала Бритни Симон Джонс, набравшая 27 очков, а Эмма Кэннон оформила дабл-дабл — 20 очков и 17 подборов. У МБА 19 очков на свой счет записала Анна Лешковцева.

Второй матч серии до двух побед пройдет в Москве 24 апреля.
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