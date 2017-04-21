Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» обыграли МБА в первом матче серии за 5-е место ЧР

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Вологде, завершилась со счетом 85:77 (16:28, 27:14, 21:13, 21:22) в пользу хозяек. Самой результативной в составе победительниц стала Бритни Симон Джонс, набравшая 27 очков, а Эмма Кэннон оформила дабл-дабл — 20 очков и 17 подборов. У МБА 19 очков на свой счет записала Анна Лешковцева.

Второй матч серии до двух побед пройдет в Москве 24 апреля.