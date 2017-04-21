МБА и «Самара» готовят заявки на вступление в Единую лигу ВТБ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Два клуба баскетбольной Суперлиги — МБА (Москва) и «Самара» — готовят заявки для вступления в Единую лигу ВТБ с сезона-2017/18. Обе команды намерены подтвердить соответствие основным критериям, которые предъявляются к участникам международного турнира: в число этих требований входят наличие вместительной арены (не менее 3 тыс. зрителей) и финансовых гарантий.

По словам президента БК «Самара» Камо Погосяна, в 2017 году заявка клуба будет более проработанной, чем перед прошлым сезоном.

— Мы установим дополнительную трибуну на нашу арену, которая сейчас вмещает 2 тыс. человек, — рассказал «Известиям» Камо Погосян. — За счет этого вместительность зала увеличится еще примерно на 600−800 мест. Это меньше допустимых 3 тыс., но я практически уверен, что на всех домашних матчах нашей команды будет аншлаг. Также к чемпионату мира по футболу 2018 года закончится реконструкция Ледового дворца в Самаре, где будут проводиться и баскетбольные игры. Он будет вмещать около 6 тыс. зрителей, поэтому спустя год мы будем играть на гораздо более вместительной арене. Что касается бюджета, то если нас примут в Единую лигу, он может увеличиться до 180 млн рублей. Мы подберем приличный состав и будем конкурентособны.

Самарский клуб наряду с пермской «Пармой» и БК «Сахалин» подавал заявку на вступление в Единую лигу ВТБ в сезоне-2016/17. Однако в июле прошлого года Совет лиги одобрил только заявку «Пармы». Такое решение президент Единой лиги Сергей Кущенко тогда объяснил следующим образом: «Самарская заявка имела очень сложную конструкцию: планировалось играть на шеститысячной арене в Тольятти и возить туда болельщиков. К тому же бюджет был подтвержден не на 100%».

Самарский регион был представлен в Единой лиге на протяжении четырех сезонов. Команда «Красные Крылья» показывала отличные спортивные результаты, три раза пробившись в ¼ финала плей-офф, но была вынуждена сняться с турнира в июне 2015 года. В нынешнем сезоне «Самара» заняла третье место в регулярном чемпионате, но уступила в первом раунде плей-офф БК «Спартак-Приморье».

Примеру «Самары» может последовать и московский баскетбольный клуб МБА. Мужская и женская команды МБА были созданы в 2013 году на базе БК «Молодежная баскетбольная ассоциация». В сезоне-2013/14 мужская команда заняла второе место в Высшей лиге и получила право на выступление в Суперлиге. Женский клуб был заявлен в высший дивизион российского баскетбола — премьер-лигу, где стал сразу показывать высокие результаты.

— Женский МБА не отступает от своих принципов и в отличие от остальных клубов премьер-лиги не приглашает легионеров, — рассказал генеральный менеджер БК МБА Игорь Кочарян. — В этом сезоне мы второй раз подряд попали в плей-офф, неплохо смотрелись в Еврокубке, доказав, что наше выступление в дебютный год не было случайным и мы способны добиваться результата на постоянной основе. Как итог, большим событием для МБА стал вызов в национальную сборную двух наших спортсменов: Анны Лешковцевой и Карины Низамовой. Если дать им шанс, то они однозначно будут прогрессировать и выходить на другой уровень. Всего в сборную попали представители пяти российских клубов — УГМК, «Динамо» (Курск), «Надежда» («Оренбург»), клуб тренера сборной Александра Васина «Спартак энд К» и МБА. Так что мы на правильном пути.

Мужской клуб МБА занял 10-е место в Суперлиге в сезоне-2016/17 и не смог попасть в плей-офф. Однако в Кубке РФБ-2017 команда вышла из группы и теперь борется за пятое место по итогам сезона. Это дало повод руководству молодого клуба задуматься о подготовке заявки на вступление в Единую лигу ВТБ сезона-2017/18.

— Каждый год наша мужская команда двигается вперед, и клуб бы хотел попробовать свои силы в Единой лиге ВТБ, — продолжил Игорь Кочарян. — Но чтобы в ней участвовать, нам нужно собрать все свои силы. Если повышать класс, нужно выглядеть достойно и конкурентноспособно. Тем более мы представляем столицу. В этом году ребята добились существенного прогресса — вышли в «Финал четырех» Кубка РФБ. Поэтому по окончании сезона мы соберемся с руководством клуба и решим, подавать ли заявку в Единую лигу ВТБ на следующий сезон или нет.