МБА и «Самара» готовят заявки на вступление в Единую лигу ВТБ
Клубы баскетбольной Суперлиги рассчитывают на повышение в классе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Два клуба баскетбольной Суперлиги — МБА (Москва) и «Самара» — готовят заявки для вступления в Единую лигу ВТБ с сезона-2017/18. Обе команды намерены подтвердить соответствие основным критериям, которые предъявляются к участникам международного турнира: в число этих требований входят наличие вместительной арены (не менее 3 тыс. зрителей) и финансовых гарантий.
По словам президента БК «Самара» Камо Погосяна, в 2017 году заявка клуба будет более проработанной, чем перед прошлым сезоном.
— Мы установим дополнительную трибуну на нашу арену, которая сейчас вмещает 2 тыс. человек, — рассказал «Известиям» Камо Погосян. — За счет этого вместительность зала увеличится еще примерно на 600−800 мест. Это меньше допустимых 3 тыс., но я практически уверен, что на всех домашних матчах нашей команды будет аншлаг. Также к чемпионату мира по футболу 2018 года закончится реконструкция Ледового дворца в Самаре, где будут проводиться и баскетбольные игры. Он будет вмещать около 6 тыс. зрителей, поэтому спустя год мы будем играть на гораздо более вместительной арене. Что касается бюджета, то если нас примут в Единую лигу, он может увеличиться до 180 млн рублей. Мы подберем приличный состав и будем конкурентособны.
Самарский клуб наряду с пермской «Пармой» и БК «Сахалин» подавал заявку на вступление в Единую лигу ВТБ в сезоне-2016/17. Однако в июле прошлого года Совет лиги одобрил только заявку «Пармы». Такое решение президент Единой лиги Сергей Кущенко тогда объяснил следующим образом: «Самарская заявка имела очень сложную конструкцию: планировалось играть на шеститысячной арене в Тольятти и возить туда болельщиков. К тому же бюджет был подтвержден не на 100%».
Самарский регион был представлен в Единой лиге на протяжении четырех сезонов. Команда «Красные Крылья» показывала отличные спортивные результаты, три раза пробившись в ¼ финала
Примеру «Самары» может последовать и московский баскетбольный клуб МБА. Мужская и женская команды МБА были созданы в 2013 году на базе БК «Молодежная баскетбольная ассоциация». В сезоне-2013/14 мужская команда заняла второе место в Высшей лиге и получила право на выступление в Суперлиге. Женский клуб был заявлен в высший дивизион российского баскетбола —
— Женский МБА не отступает от своих принципов и в отличие от остальных клубов
Мужской клуб МБА занял 10-е место в Суперлиге в сезоне-2016/17 и не смог попасть в
— Каждый год наша мужская команда двигается вперед, и клуб бы хотел попробовать свои силы в Единой лиге ВТБ, — продолжил Игорь Кочарян. — Но чтобы в ней участвовать, нам нужно собрать все свои силы. Если повышать класс, нужно выглядеть достойно и конкурентноспособно. Тем более мы представляем столицу. В этом году ребята добились существенного прогресса — вышли в «Финал четырех» Кубка РФБ. Поэтому по окончании сезона мы соберемся с руководством клуба и решим, подавать ли заявку в Единую лигу ВТБ на следующий сезон или нет.
Отметим, что МБА поддерживает Федерация баскетбола Москвы (ФБМ) и лично ее президент — председатель
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter