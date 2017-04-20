БК «Зенит» обыграл «Автодор» и обеспечил себе 2-е место в турнирной таблице Лиги ВТБ

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Встреча, прошедшая в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 89:78 (25:25, 28:22, 29:11, 7:20) в пользу хозяев. У победителей дабл-дабл оформил Евгений Валиев, набравший 14 очков и сделавший 10 подборов. У гостей 27 очков набрал Николас Миннерат.

«Зенит» одержал 20-ю победу в 23-х матчах и за игру до окончания регулярного чемпионата застолбил за собой вторую строчку в таблице Единой лиги ВТБ. «Автодор», ранее лишившийся шансов на выход в плей-офф турнира, занимает 10-е место.

В заключительном матче питерцы сыграют 23 апреля на выезде с эстонским «Калевом». «Автодор» в тот же день примет латвийский ВЭФ.