БК «Зенит» обыграл «Автодор» и обеспечил себе 2-е место в турнирной таблице Лиги ВТБ
МОСКВА, 20 апр —
Р-Спорт. Баскетболисты «Зенита» обыграли на своем паркете саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и обеспечили себе второе место в турнирной таблице по итогам регулярного сезона.
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Встреча, прошедшая в четверг в
«Зенит» одержал 20-ю победу в 23-х матчах и за игру до окончания регулярного чемпионата застолбил за собой вторую строчку в таблице Единой лиги ВТБ. «Автодор», ранее лишившийся шансов на выход в
В заключительном матче питерцы сыграют 23 апреля на выезде с эстонским «Калевом». «Автодор» в тот же день примет латвийский ВЭФ.
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