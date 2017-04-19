«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму», оставив её с одной победой за сезон

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Первая четверть прошла на равных, но к большому перерыву «Локомотив» добился отрыва «+9». В третьей четверти преимущество кубанцев стало двузначным, после чего они уверенно довели встречу до победы.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Локомотива» Кевин Джонс, который набрал 17 очков.

Для «Пармы» этот матч стал последним в сезоне. Команда завершила его на последнем месте с одной победой при 23 поражениях.