Кириленко: РФБ погасила основной долг организации
МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) погасила основную задолженность организации. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Андрей Кириленко.
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«Основную часть долга мы закрыли, — сказал Кириленко. — Осталось только решить финансовые вопросы с судьями».
В конце августа 2015 года, когда Кириленко возглавил РФБ, долг организации составлял 280 млн рублей.
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