Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/29472012/
18 апреля 2017, 21:50 | Баскетбол | ТАСС

Кириленко: РФБ погасила основной долг организации

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) погасила основную задолженность организации. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Андрей Кириленко.

Кириленко: РФБ погасила основной долг организации - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Основную часть долга мы закрыли, — сказал Кириленко. — Осталось только решить финансовые вопросы с судьями».

В конце августа 2015 года, когда Кириленко возглавил РФБ, долг организации составлял 280 млн рублей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Кириленко: Проведение Кубка мира придаст импульс развитию баскетбола в РФ

Кириленко: Проведение Кубка мира придаст импульс развитию баскетбола в РФ

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проведение Кубка мира в 2023 году придаст импульс развитию баскетбола в России и покажет страну всему миру в лучшем свете. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Еще 7 новостей  Все новости
18 апреля

Кириленко: РФБ погасила основной долг организации

Федерация: гимнаст Аблязин отвечал на вопросы о допинге, к которому он не имеет отношения

ФИФА открыла голосование, которое определит девиз сборной России на Кубке конфедераций