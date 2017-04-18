Договор РФБ с Лигой ВТБ продлен до конца сезона-2018/19 с возможностью пролонгации

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Решение было принято во вторник на заседании исполкома РФБ.

Исполкомом было одобрено подписание дополнительного соглашения к договору об организации и проведении чемпионата России по баскетболу среди мужских команд и молодежного чемпионата. В соответствии с этим соглашением срок действия договора с Единой лигой ВТБ продлен до окончания сезона-2018/19 с возможностью дальнейшей пролонгации еще на 4 года.