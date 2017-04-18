Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/29470001/
18 апреля 2017, 18:19 | Баскетбол | Р-Спорт

Договор РФБ с Лигой ВТБ продлен до конца сезона-2018/19 с возможностью пролонгации

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт. Срок действия договора Российской федерации баскетбола (РФБ) с Единой лигой ВТБ продлен до окончания сезона-2018/19 с возможностью дальнейшей пролонгации еще на четыре года, сообщается на сайте РФБ.

Срок действия договора Российской федерации баскетбола (<span class=error>РФБ</span>) с Единой лигой <span class=error>ВТБ</span> продлен до окончания сезона-2018/19 с возможностью дальнейшей пролонгации еще на четыре года сообщается на сайте <span class=error>РФБ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Решение было принято во вторник на заседании исполкома РФБ.

Исполкомом было одобрено подписание дополнительного соглашения к договору об организации и проведении чемпионата России по баскетболу среди мужских команд и молодежного чемпионата. В соответствии с этим соглашением срок действия договора с Единой лигой ВТБ продлен до окончания сезона-2018/19 с возможностью дальнейшей пролонгации еще на 4 года.

«Это не какой-то новый контракт, а дополнительное соглашение к действующему договору. Оно является необходимым в соответствии с внесенными в конце прошлого года изменениями в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», — сказал президент РФБ Андрей Кириленко.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 апреля

Фигурист Ковтун не смог улететь со сборной на командный ЧМ из-за таксиста

Мария Комиссарова, сломавшая позвоночник на ОИ-2014, родила сына

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался