Договор РФБ с Лигой ВТБ продлен до конца сезона-2018/19 с возможностью пролонгации
МОСКВА, 18 апр —
Р-Спорт. Срок действия договора Российской федерации баскетбола (РФБ) с Единой лигой ВТБ продлен до окончания сезона-2018/19 с возможностью дальнейшей пролонгации еще на четыре года, сообщается на сайте РФБ.
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Решение было принято во вторник на заседании исполкома РФБ.
Исполкомом было одобрено подписание дополнительного соглашения к договору об организации и проведении чемпионата России по баскетболу среди мужских команд и молодежного чемпионата. В соответствии с этим соглашением срок действия договора с Единой лигой ВТБ продлен до окончания сезона-2018/19 с возможностью дальнейшей пролонгации еще на 4 года.
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