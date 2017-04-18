Исполком РФБ утвердил программу развития баскетбола на 2017−2020 годы
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) на заседании во вторник утвердил программу развития баскетбола в России до 2020 года. Об этом сообщает
пресс-служба организации.
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Программа утверждена до конца текущего олимпийского цикла. Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио.
Также исполком одобрил подписание нового соглашения к договору об организации и проведении чемпионата России по баскетболу среди мужских команд и молодежного чемпионата. Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что это является не новым контрактом, а дополнительным соглашением, необходимым в соответствии с внесенными в конце прошлого года изменениями в Федеральный закон «О Физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Кроме того, в ходе заседания были рассмотрены и утверждены положение о всероссийских соревнованиях по баскетболу среди любительских команд, годовой бухгалтерский баланс за 2016 год и финансовый план РФБ на 2017 год.
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