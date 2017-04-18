Исполком РФБ утвердил программу развития баскетбола на 2017−2020 годы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Программа утверждена до конца текущего олимпийского цикла. Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио.

Также исполком одобрил подписание нового соглашения к договору об организации и проведении чемпионата России по баскетболу среди мужских команд и молодежного чемпионата. Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что это является не новым контрактом, а дополнительным соглашением, необходимым в соответствии с внесенными в конце прошлого года изменениями в Федеральный закон «О Физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Кроме того, в ходе заседания были рассмотрены и утверждены положение о всероссийских соревнованиях по баскетболу среди любительских команд, годовой бухгалтерский баланс за 2016 год и финансовый план РФБ на 2017 год.