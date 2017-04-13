В Перми установлен рекорд посещаемости сезона в Единой лиге ВТБ

Пермские болельщики заслуживают уважения. Несмотря на разницу в счёте, они продолжали поддерживать свою команду на протяжении всей встречи.



«Всегда приятно возвращаться в Пермь. Особенно когда есть такой знаменательный повод — “Молот” снова принимает ЦСКА. Именно “армейцев” в Перми очень ждали болельщики, здесь всегда умели ценить хороший баскетбол и уважать соперников. Конечно, у “Пармы” весь сезон складывается непросто, но, наверное, не совсем правильно оценивать команду только по результатам. У “Пармы” лучшая посещаемость в Единой лиге ВТБ — и это, на мой взгляд, само по себе уже победа», — сказал президент лиги Сергей Кущенко.