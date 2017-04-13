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https://sport.mail.ru/news/basketball/29421834/
13 апреля 2017, 20:26 | Баскетбол | Чемпионат.com

В Перми установлен рекорд посещаемости сезона в Единой лиге ВТБ

Матч между «Пармой» и ЦСКА (55:116) посетили 7316 болельщиков, и это новый рекорд посещаемости нынешнего сезона в Единой лиге ВТБ, сообщает пресс-служба турнира.

Пермские болельщики заслуживают уважения. Несмотря на разницу в счёте, они продолжали поддерживать свою команду на протяжении всей встречи.

«Всегда приятно возвращаться в Пермь. Особенно когда есть такой знаменательный повод — “Молот” снова принимает ЦСКА. Именно “армейцев” в Перми очень ждали болельщики, здесь всегда умели ценить хороший баскетбол и уважать соперников. Конечно, у “Пармы” весь сезон складывается непросто, но, наверное, не совсем правильно оценивать команду только по результатам. У “Пармы” лучшая посещаемость в Единой лиге ВТБ — и это, на мой взгляд, само по себе уже победа», — сказал президент лиги Сергей Кущенко.
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