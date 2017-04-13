ЦСКА разгромил «Парму» с разницей в 61 очко в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над пермской «Пармой» со счетом 116:55 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Виталий Фридзон, набравший 23 очка.
Ранее армейцы обеспечили себе первое место по итогам регулярного чемпионата, «Парма» идет последней.
ЦСКА провел все 24 игры регулярного чемпионата, «Парма» 19 апреля примет «Локомотив-Кубань».
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