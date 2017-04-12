Лукич может вновь возглавить «Нижний Новгород»

На текущий момент «Нижний Новгород» под руководством Артурса Шталбергса занимает девятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



Лукич тренировал «Нижний Новгород» с 2008 по 2014 год. Под его руководством команда стала победителем Суперлиги Б в сезоне-2009/10, а через несколько лет завоевала серебряные медали Единой лиги ВТБ и чемпионата России.