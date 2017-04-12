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https://sport.mail.ru/news/basketball/29408430/
12 апреля 2017, 20:10 | Баскетбол | Чемпионат.com

Лукич может вновь возглавить «Нижний Новгород»

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич, который по ходу сезона вернулся в клуб в качестве спортивного директора, может вновь стать наставником команды, сообщил известный инсайдер Дэвид Пик на своей странице в «Твиттере».

На текущий момент «Нижний Новгород» под руководством Артурса Шталбергса занимает девятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Лукич тренировал «Нижний Новгород» с 2008 по 2014 год. Под его руководством команда стала победителем Суперлиги Б в сезоне-2009/10, а через несколько лет завоевала серебряные медали Единой лиги ВТБ и чемпионата России.
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