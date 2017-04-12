Дикие истории. Чем живёт российская баскетбольная Суперлига

2013 год стал знаковым для российского клубного баскетбола. Существовавшая параллельно с Единой лигой ВТБ Профессиональная баскетбольная лига (ПБЛ) приказала долго жить и сразу же по окончании усечённого чемпионата России пополнила список многочисленных отечественных лиг, канувших в небытие. Многолетний спор о правах на проведение чемпионата страны решился сам собой — Единая лига одержала досрочную победу, уладив все формальности с Российской федерацией баскетбола (РФБ).



С этого момента интерес к «провинциальному баскетболу» у среднестатистического болельщика опустился на новые глубины. Правило, согласно которому чемпион второго дивизиона получал возможность пополнить элиту, и раньше действовало по праздникам, а после передачи прав лиге, которая функционирует по «американской» системе (без обязательного повышения/понижения в классе) и вовсе потеряло всякий смысл.



Теперь о клубах из низших лиг вспоминают ровно два раза в год: во время проведения «Финала четырёх» Кубка страны, от участия в котором отказались почти все российские представители Единой лиги, и летом, когда очередная волна слухов поднимает на поверхность имена претендентов на попадание в элиту. Всё остальное время судьба обитателей различных дивизионов Суперлиги по большей части интересует исключительно их болельщиков. Впрочем, в некоторых её уголках жизнь ещё теплится, а кое-где и бьёт ключом.

Игра на выживание

Большое количество клубов в чемпионате не может однозначно говорить о его благополучии или высочайшем уровне — немецкая Бундеслига и французская Про А явно не находятся в авангарде европейского баскетбола. Однако вряд ли бы кто-то отказался от полноценного чемпионата с 16 или 18 командами — роскоши, которую наш баскетбол в обозримом будущем точно позволить себе не сможет.



Девять — именно столько российских клубов сейчас разыгрывают формальный титул в рамках Единой лиги ВТБ. Нетрудно догадаться, что это худший показатель за всю историю, после ликвидации волгоградского «Красного Октября» сохранившийся на том же уровне исключительно благодаря принятию пермской «Пармы». Для всех остальных бывших участников высшего дивизиона Суперлига — единственный способ выжить.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:39.351851851851855% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSx8dCilmBa/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Уже завтра "ПАРМА" встретится с действующим чемпионом Евролиги - московским ЦСКА. А Николай Жмако невероятно удивлен, что еще не все купили билеты!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by BC PARMA, Perm Region (@parmabasket) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-12T09:32:23+00:00">Apr 12, 2017 at 2:32am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кому-то, как «Университету-Югра» (Сургут) или «Спартаку-Приморье» (Владивосток), удалось остаться практически в нетронутом виде. В некоторых городах расформированные клубы («Сибирьтелеком-Локомотив» и «ЦСК ВВС-Самара») довольно быстро удалось заменить новоделами («Новосибирск» и «Самара»). А кому-то и терапия Суперлигой не помогла. Увы, среди них оказалось и московское «Динамо», которое ещё 10 лет назад боролось за попадание в «Финал четырёх» Евролиги.

Однако есть и обратное движение. Легендарный санкт-петербургский «Спартак» после того, как в город перебрался «Триумф», моментально ставший «Зенитом», фактически оказался за бортом баскетбольной жизни. Выйти из комы пришлось во втором дивизионе Суперлиги, где команда обитает до сих пор. Впрочем, и это ещё не всё. Совсем недавно клуб даже не мог выступать под своим именем: из-за долгов сезон команда начинала под вывеской БК КБ (клуб Кондрашина и Белова).

Иностранные интервенции

Большинство команд первого дивизиона (о других лучше и не заикаться) Суперлиги испытывают трудности с финансированием и из года в год пытаются хотя бы остаться при своих. Однако для кого-то даже такой уровень соревнований является вполне приемлемым. В Суперлигу иногда заглядывали не только легионеры средней руки вроде Николы Липоевича, ставшего настоящей легендой в Сургуте, и люди с опытом выступлений в НБА (Тайшон Тэйлор в «Динамо», и Кортни Фортсон в «Автодоре»), но даже целые иностранные клубы.

Впрочем, как показала практика, ничего кроме головной боли и усмешек после просмотра статистики, подобные явления не вызывали. В сезоне-2014/15 на серьёзное повышение в классе пошёл казахстанский клуб «Алматинский легион». Неготовность новичка к такому уровню конкуренции была выявлена на старте чемпионата, а по итогам «регулярки» в активе казахстанцев оказалось всего 2 победы в 30 матчах.

Следующий конфуз с иностранным новичком вышел уже на уровне Единой лиги ВТБ — история грузинской «Виты» всего за сезон обрела статус «легендарной». Насмотревшись на ужасы, с которым столкнулся грузинский клуб, руководство армянского «Урарту» решило заявить планы поскромнее и подало заявку в Суперлигу. На выходе же получился ещё больший провал: команда смогла дожить только до ноября, после чего РФБ объявила о снятии «Урарту» с турнира.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BI-XtiIA5bb/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Tyshawn Taylor signs with Maccabi K/G #Israel- He avg 19.4 ppg in Venezuela last season #tyshawntaylor #WSM</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Worldwide Sports Marketing (@worldwide_sm) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-11T16:07:30+00:00">Aug 11, 2016 at 9:07am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Скандалы

Скандал с участием армянской команды, по сути, стал центральным в этом сезоне. «Урарту» начал чемпионат с серии поражений, большинство из которых не были разгромными, и особых поводов для беспокойства за благополучие новичка не возникало. Однако уже после 9 сыгранных матчей президент клуба Ара Погосян объявил о возникших финансовых трудностях, с которыми столкнулась команда. Следующая игра 22 ноября с «ТЕМП-СУМЗ» стала для «Урарту» последней, а уже 2 декабря клуб официально покинул Суперлигу.



После решения РФБ Погосян заявил, что трудности не носили критического характера, и оставшегося пусть и очень скромного бюджета команде хватило бы, чтобы закончить регулярный чемпионат. Виной всему, по мнению функционера, стал регламент турнира, из-за которого у иностранного клуба постоянно возникали проблемы с заявкой и многочисленными «непонятными штрафами».



Ещё одной громкой историей, вышедшей далеко за рамки Суперлиги, стала ситуация вокруг «Сахалина», точнее, его главного тренера Эдуарда Рауда и руководства команды. В октябре клуб сменил сразу трёх президентов, последний из которых и вступил в конфликт со специалистом. Вступил так, что вскоре выяснилось, что на сторону тренера встали все игроки.



Остаётся только догадываться, насколько отразился скандал на команде, которая ещё в прошлом сезоне становилась чемпионом, а в этом вылетела уже на стадии четвертьфинала. Что касается самого Рауда, то суд у клуба он выиграл. По решению Фрунзенского районного суда Владивостока, «Сахалин» обязан восстановить специалиста в прежней должности, а также выплатить компенсацию за моральный ущерб. И это лишь айсберг всех типичных проблем, с которыми сталкиваются игроки и клубы на регулярной основе.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSJKEQaFOvB/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Суперлига 2016/17. Плей-офф, 1/4 финала, вторая игра Иркут @bcirkut (Иркутск) - ПСК Сахалин 66:94 (25:32,12:17,18:21,11:24) Сахалин: Голяхов @goliakhov63 20+5 передач, Шелекето 13+11 подборов, Нестеров @nester_6113+7 подборов, Зибиров 12, Смыгин @smygin_21 11, Ионов ?? @ionich21 11+7 подборов, Митюк @mityuk.yura 8, Соловьев @dansoul41 5, Яковенко @__yakovenko__17 1+6 подборов #oneteamsakhalin #ИркутСахалин #РФБ #плюс28</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by ПСК "Сахалин" (@oneteamsakhalin) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-27T13:22:28+00:00">Mar 27, 2017 at 6:22am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Интриги

Помимо постоянных потрясений Суперлига живёт и баскетболом, причём баскетболом весьма сносного уровня. Этот сезон и вовсе можно назвать одним из лучших, если говорить об именитых и знакомых каждому отечественному болельщику игроках.

Ещё недавно основной разыгрывающий «Красного Октября» Андрей Матеюнас стал лучшим ассистентом турнира в составе приморского «Спартака». В «Самаре» высадился целый легион игроков, выступавших в Единой лиге, во главе с Алексеем Зозулиным и Алексеем Жуканенко. В том же «Сахалине» наводила ужас на соперника зубодробительная пара «больших» Артём Яковенко — Максим Шелекето. И это не говоря о фарм-клубе «Химок», куда из основной команды «спускались» Валерий Лиходей, Егор Вяльцев и Руслан Патеев.