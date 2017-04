Дикие истории. Чем живёт российская баскетбольная Суперлига

Уже завтра "ПАРМА" встретится с действующим чемпионом Евролиги - московским ЦСКА. А Николай Жмако невероятно удивлен, что еще не все купили билеты!

A post shared by BC PARMA, Perm Region (@parmabasket) on Apr 12, 2017 at 2:32am PDT