Дикие истории. Чем живёт российская баскетбольная Суперлига
Единую лигу ВТБ и Суперлигу
по-прежнему разделяет пропасть, и за последние годы ситуация не улучшилась. Объясняем почему.
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2013 год стал знаковым для российского клубного баскетбола. Существовавшая параллельно с Единой лигой ВТБ Профессиональная баскетбольная лига (ПБЛ) приказала долго жить и сразу же по окончании усечённого чемпионата России пополнила список многочисленных отечественных лиг, канувших в небытие. Многолетний спор о правах на проведение чемпионата страны решился сам собой — Единая лига одержала досрочную победу, уладив все формальности с Российской федерацией баскетбола (РФБ).
С этого момента интерес к «провинциальному баскетболу» у среднестатистического болельщика опустился на новые глубины. Правило, согласно которому чемпион второго дивизиона получал возможность пополнить элиту, и раньше действовало по праздникам, а после передачи прав лиге, которая функционирует по «американской» системе (без обязательного повышения/понижения в классе) и вовсе потеряло всякий смысл.
Теперь о клубах из низших лиг вспоминают ровно два раза в год: во время проведения «Финала четырёх» Кубка страны, от участия в котором отказались почти все российские представители Единой лиги, и летом, когда очередная волна слухов поднимает на поверхность имена претендентов на попадание в элиту. Всё остальное время судьба обитателей различных дивизионов Суперлиги по большей части интересует исключительно их болельщиков. Впрочем, в некоторых её уголках жизнь ещё теплится, а
Игра на выживание
Большое количество клубов в чемпионате не может однозначно говорить о его благополучии или высочайшем уровне — немецкая Бундеслига и французская Про А явно не находятся в авангарде европейского баскетбола. Однако вряд ли бы
Девять — именно столько российских клубов сейчас разыгрывают формальный титул в рамках Единой лиги ВТБ. Нетрудно догадаться, что это худший показатель за всю историю, после ликвидации волгоградского «Красного Октября» сохранившийся на том же уровне исключительно благодаря принятию пермской «Пармы». Для всех остальных бывших участников высшего дивизиона Суперлига — единственный способ выжить.
Однако есть и обратное движение. Легендарный
Иностранные интервенции
Большинство команд первого дивизиона (о других лучше и не заикаться) Суперлиги испытывают трудности с финансированием и из года в год пытаются хотя бы остаться при своих. Однако для
Впрочем, как показала практика, ничего кроме головной боли и усмешек после просмотра статистики, подобные явления не вызывали. В сезоне-2014/15 на серьёзное повышение в классе пошёл казахстанский клуб «Алматинский легион». Неготовность новичка к такому уровню конкуренции была выявлена на старте чемпионата, а по итогам «регулярки» в активе казахстанцев оказалось всего 2 победы в 30 матчах.
Следующий конфуз с иностранным новичком вышел уже на уровне Единой лиги ВТБ — история грузинской «Виты» всего за сезон обрела статус «легендарной». Насмотревшись на ужасы, с которым столкнулся грузинский клуб, руководство армянского «Урарту» решило заявить планы поскромнее и подало заявку в Суперлигу. На выходе же получился ещё больший провал: команда смогла дожить только до ноября, после чего РФБ объявила о снятии «Урарту» с турнира.
Скандалы
Скандал с участием армянской команды, по сути, стал центральным в этом сезоне. «Урарту» начал чемпионат с серии поражений, большинство из которых не были разгромными, и особых поводов для беспокойства за благополучие новичка не возникало. Однако уже после 9 сыгранных матчей президент клуба Ара Погосян объявил о возникших финансовых трудностях, с которыми столкнулась команда. Следующая игра 22 ноября с «ТЕМП-СУМЗ» стала для «Урарту» последней, а уже 2 декабря клуб официально покинул Суперлигу.
После решения РФБ Погосян заявил, что трудности не носили критического характера, и оставшегося пусть и очень скромного бюджета команде хватило бы, чтобы закончить регулярный чемпионат. Виной всему, по мнению функционера, стал регламент турнира,
Ещё одной громкой историей, вышедшей далеко за рамки Суперлиги, стала ситуация вокруг «Сахалина», точнее, его главного тренера Эдуарда Рауда и руководства команды. В октябре клуб сменил сразу трёх президентов, последний из которых и вступил в конфликт со специалистом. Вступил так, что вскоре выяснилось, что на сторону тренера встали все игроки.
Остаётся только догадываться, насколько отразился скандал на команде, которая ещё в прошлом сезоне становилась чемпионом, а в этом вылетела уже на стадии четвертьфинала. Что касается самого Рауда, то суд у клуба он выиграл. По решению Фрунзенского районного суда Владивостока, «Сахалин» обязан восстановить специалиста в прежней должности, а также выплатить компенсацию за моральный ущерб. И это лишь айсберг всех типичных проблем, с которыми сталкиваются игроки и клубы на регулярной основе.
Интриги
Помимо постоянных потрясений Суперлига живёт и баскетболом, причём баскетболом весьма сносного уровня. Этот сезон и вовсе можно назвать одним из лучших, если говорить об именитых и знакомых каждому отечественному болельщику игроках.
Ещё недавно основной разыгрывающий «Красного Октября» Андрей Матеюнас стал лучшим ассистентом турнира в составе приморского «Спартака». В «Самаре» высадился целый легион игроков, выступавших в Единой лиге, во главе с Алексеем Зозулиным и Алексеем Жуканенко. В том же «Сахалине» наводила ужас на соперника зубодробительная пара «больших» Артём Яковенко — Максим Шелекето. И это не говоря о
Но даже такие составы ещё не гарантируют успех во втором по значимости дивизионе России. Никогда не гремевший «Иркут» в пяти матчах справился с «Сахалином» и пока идёт наравне с победителем «регулярки» «Новосибирском» в полуфинальной серии. Пожалуй, главную сенсацию турнира сотворил «Спартак-Приморье», пройдя в четвертьфинале звёздную «Самару» всего за 4 матча. Кстати, в серии с «Университетом-Югра» также пока ничего не ясно — «Спартак» уже взял одну игру в Сургуте.
Прибавьте к любому из этих клубов несколько качественных легионеров и получите результат ничуть не хуже того, что уже есть у пермской «Пармы» в Единой лиге. Вот только инфраструктуры и
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