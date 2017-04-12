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12 апреля 2017, 16:13 | Баскетбол | Р-Спорт

Межведомственная комиссия одобрила подачу заявки РФ на мужской КМ-2023

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Межведомственная комиссия по организации и проведению международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта одобрила предложение Российской федерации баскетбола (РФБ) подать заявку на проведение в стране мужского Кубка мира по баскетболу в 2023 году, сообщается на официальном сайте РФБ.

В среду состоялось заседание межведомственной комиссии, на котором одним из вопросов было согласование выдвижения кандидатуры России на право проведения мужского Кубка мира (прежнее название — чемпионат мира) в 2023 году. Среди участников заседания были заместитель председателя правительства РФ, руководитель межведомственной комиссии Виталий Мутко и министр спорта РФ Павел Колобков. В конце января президент РФБ Андрей Кириленко сообщил агентству «Р-Спорт», что его организация рассчитывает в ближайшие два-три месяца определиться с заявкой на проведение КМ-2023.

Выступивший с докладом Кириленко отметил особую значимость мужского Кубка мира-2023, он станет отборочным турниром к летним Олимпийским играм-2024. Для проведения матчей Кубка мира предложено рассмотреть три крупных российских города — Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Межведомственная комиссия согласилась с предложением РФБ о выдвижении кандидатуры России на право проведения мужского Кубка мира-2023 и рекомендовала РФБ в установленном порядке направить в Международную федерацию баскетбола (FIBA) комплект заявочных документов по выдвижению заявки на проведение этого турнира.

Место проведения мужского Кубка мира-2023 будет определено в декабре 2017 года.

Мужские чемпионаты мира по баскетболу никогда не проводились ни России, ни в СССР. При этом мужская национальная сборная СССР трижды выигрывала мировые первенства, а российская сборная дважды становилась вице-чемпионом мира.
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