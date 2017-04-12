Межведомственная комиссия одобрила подачу заявки РФ на мужской КМ-2023

В среду состоялось заседание межведомственной комиссии, на котором одним из вопросов было согласование выдвижения кандидатуры России на право проведения мужского Кубка мира (прежнее название — чемпионат мира) в 2023 году. Среди участников заседания были заместитель председателя правительства РФ, руководитель межведомственной комиссии Виталий Мутко и министр спорта РФ Павел Колобков. В конце января президент РФБ Андрей Кириленко сообщил агентству «Р-Спорт», что его организация рассчитывает в ближайшие два-три месяца определиться с заявкой на проведение КМ-2023.

Выступивший с докладом Кириленко отметил особую значимость мужского Кубка мира-2023, он станет отборочным турниром к летним Олимпийским играм-2024. Для проведения матчей Кубка мира предложено рассмотреть три крупных российских города — Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Межведомственная комиссия согласилась с предложением РФБ о выдвижении кандидатуры России на право проведения мужского Кубка мира-2023 и рекомендовала РФБ в установленном порядке направить в Международную федерацию баскетбола (FIBA) комплект заявочных документов по выдвижению заявки на проведение этого турнира.

Место проведения мужского Кубка мира-2023 будет определено в декабре 2017 года.