Межведомственная комиссия одобрила подачу заявки РФ на мужской КМ-2023
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Межведомственная комиссия по организации и проведению международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта одобрила предложение Российской федерации баскетбола (РФБ) подать заявку на проведение в стране мужского Кубка мира по баскетболу в 2023 году, сообщается на официальном сайте РФБ.
В среду состоялось заседание межведомственной комиссии, на котором одним из вопросов было согласование выдвижения кандидатуры России на право проведения мужского Кубка мира (прежнее название — чемпионат мира) в 2023 году. Среди участников заседания были заместитель председателя правительства РФ, руководитель межведомственной комиссии Виталий Мутко и министр спорта РФ Павел Колобков. В конце января президент РФБ Андрей Кириленко сообщил агентству «Р-Спорт», что его организация рассчитывает в ближайшие
Выступивший с докладом Кириленко отметил особую значимость мужского Кубка мира-2023, он станет отборочным турниром к летним Олимпийским играм-2024. Для проведения матчей Кубка мира предложено рассмотреть три крупных российских города — Москву,
Межведомственная комиссия согласилась с предложением РФБ о выдвижении кандидатуры России на право проведения мужского Кубка мира-2023 и рекомендовала РФБ в установленном порядке направить в Международную федерацию баскетбола (FIBA) комплект заявочных документов по выдвижению заявки на проведение этого турнира.
Место проведения мужского Кубка мира-2023 будет определено в декабре 2017 года.
Мужские чемпионаты мира по баскетболу никогда не проводились ни России, ни в СССР. При этом мужская национальная сборная СССР трижды выигрывала мировые первенства, а российская сборная дважды становилась
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