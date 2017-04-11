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11 апреля 2017, 18:47 | Баскетбол | Советский спорт

Василий Карасев: Мозгову надо ехать в «Зенит»!

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев — о победе над «Химками», двойном чемпионстве и возможном возвращении Тимофея Мозгова в Россию.

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«Тимма будет готовиться к плей-офф»

— В главном матче концовки регулярного сезона вы обыграли «Химки» и отметили хорошую защиту. Но это не единственная причина победы?
— Игра была принципиальная. Может, поэтому она и получилась не такая зрелищная, цена победы была высока. Классно сыграли в обороне, дали очень мало забить «Химкам». Да и просто смогли попасть нужные мячи. Мы готовились, разбирали соперника и очень рады, что все сработало.

— Перед игрой понимали, что не будет такого результативного матча, как в Петербурге?
— Конечно, с нашей стороны было бы сложно атаковать с таким же процентом. Мы опасались того, что «Химки» дома играют лучше, поэтому упор был сделан на оборону.

— Янис Тимма в социальных сетях написал, что пропустит из-за травмы две недели. Что с ним?
— У него проблемы с локтем. Страшной травмы нет, просто надо залечить это повреждение, пока время позволяет. В ближайших играх Янис играть не будет. Для нас важно, чтобы он к матчам плей-офф подошел в оптимальной форме.

— Перед «Химками» вы смогли обыграть неудобный для вас «Локомотив-Кубань». Поняли, как надо против них играть?
— Мы и раньше понимали (улыбается). Железнодорожники играют от обороны и делают это очень хорошо. В игре с ними очень важно забивать свободные броски. Ничего нового не скажу: если попадать в таких матчах — будут победы.

— Наверняка следили за Еврокубком: победила «Уникаха», которую вы дома обыграли без проблем.
— Часто бывает, что титул берет команда, которая раскачивается по ходу турнира. У них был хороший состав, обошлись без травм, поэтому особенной неожиданностью этот триумф не стал. Конечно, немного обидно, что и мы могли быть там. Но, может оно и к лучшему, не распыляли силы и пустили их на матчи Единой Лиги ВТБ.

«Маркович в “Зените” стал снайпером»

— Каждый год вы говорите о прогрессе «Зенита». В нынешнем сезоне он тоже ощутим?
— Конечно, мы выходим на новый уровень. И игроки пришли статусные: Стефан Маркович, Сергей Карасев. Сильнее стали ребята, которые у нас в команде не первый год. В этом сезоне есть отличная ротация, по которой мы уже приближаемся к командам Евролиги. «Зенит» — клуб самого высокого уровня, если говорить о футболе. Они знают, как работать на этом высоком уровне. В общем, если клуб поставит перед собой такую цель, мы можем неплохо играть в Евролиге.

— Уже который год «Зенит» не ошибается с приглашением легионеров. Как у вас это получается?
— Это кропотливая работа менеджеров и тренерского штаба. По тем иностранцам, которых мы подписали перед этим сезоном, работали все лето. Приятно, что соотношение цена-качество у нас совпадает.

— Стефан Маркович стал лидером команды не только в защите, но и в нападении. Неужели это тоже не стало неожиданностью?
— Мы знали, что берем игрока очень высокого уровня. Просто еще поработали вместе с ним. Вы правильно отметили, что он лидер не только в обороне, но и в атаке. Причем не только по передачам, но и по результативности. У нас он стал снайпером, теперь уверенно бьет трехочковые даже с 10 метров. Это означает, что все это было в нем заложено, но нужно было ему позволить делать броски.

 — Часто бывает, что иностранцы и россияне держатся в команде отдельно. В «Зените» такого нет. Как это достигается?
— Мы подбираем баскетболистов не только по игровым качествам, но и по человеческим. Важно сделать так, чтобы коллектив был сплоченным.

— Насколько верным оказалось решение сделать капитаном Яниса Тимму?
— Практика показала, что ход был правильный. В Лиге ВТБ мы не проиграли ни одной игры. Янис уже второй сезон показывает, какой он лидер и боец.

«Евролига — ближайшая и понятная цель»

— Так получается, что главный снайпер команды Сергей Карасев редко выходит в старте. Почему?
— У меня никогда не было первой или второй пятерки. Всегда хорошо, если на скамейке есть игрок, который может усилить. Часто бывает, что я по этой причине оставляю там Тимму, Карасева или Райана Тулсона. Иногда отталкиваюсь от психологии баскетболистов: кому-то проще выходить в старте, а кому-то нет. Все прорабатывается и проговаривается с игроками.

— Сергей Карасев уходит от вопросов о принципиальности противостояния с Алексеем Шведом.
— Думаю, всегда в баскетболе есть столкновения сильных игроков. Когда я играл, всегда были противостояния с Пашутиным и Базаревичем. Для меня намного важнее и приятнее, что в нашей лиге сейчас обсуждают дуэль двух россиян, а не иностранцев.

— ЦСКА гарантировал себе первое место в регулярном чемпионате. Для «Зенита» вторая строчка — пока потолок?
— Ну… Будем стараться сделать так, чтобы этот результат не был максимальным. Мы сделали важный шаг — обыграли ЦСКА в сезоне, ребята почувствовали вкус победы. Теперь все в наших руках.

— Победа над ЦСКА — пунктик, возле которого важно было поставить галочку?
— У любой команды есть такая задача. Для многих победа над ЦСКА — предел мечтаний, после которого можно даже не играть больше. Конечно, было приятно исполнить желание, которое есть в команде с первого сезона.

— В начале сезона стояла задача выйти в Евролигу. Учитывая отличный регулярный чемпионат, она осталась прежней?
— Сложно сказать, будем биться и бороться до конца. Евролига — ближайшая и понятная цель, к которой мы стремимся.

«В “Зените” Мозгов заиграет сразу»

— Воспитанник петербургского баскетбола Тимофей Мозгов в концовке сезона не играл за свой «Лейкерс». Что ему делать?
— Приезжать в «Зенит»! Заиграет сразу!

— Контракт у него очень серьезный. «Зенит» потянет?
— Понятно, что у него долгосрочное соглашение. В НБА очень важно, чтобы игроку повезло, и тренер в него поверил. Его игровые качества точно не поменялись, но его не ставят. Думаю, это в меньшей степени проблема Мозгова.

— Можете себя представить себя на месте тренера «Лейкерс» и понять, как можно не ставить в состав самого высокооплачиваемого игрока команды?
— Это сложно. НБА — не только другая лига, но и немного иная реальность, в которой я никогда не был. Да, я ездил к сыну, смотрел кое-что, но это другое. Тренер делает так, как считает нужным. Значит, ему американцы нравятся больше.

— Решающие матчи близки и у ваших футбольных коллег. Следите за ними?
— Конечно, мы же одна команда. Переживаем, смотрим и болеем. Многие наши игроки ходят на футбол. Все расклады я не знаю, но в конкретных матчах всегда поддерживаем своих одноклубников.

— Обсуждался вариант, при котором обе команды должны стать чемпионом?
— О таком не говорили. Баскетбольная команда существует не так долго. Наши футболисты уже были чемпионами, а нам еще предстоит долгий путь до этого. Конечно, в мыслях двойное чемпионство есть. Для города и клуба это будет очень здорово.
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