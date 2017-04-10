Украинские баскетболисты провели серию удачных матчей в зарубежных национальных чемпионатах

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Украинский защитник греческой «Трикалы» Александр Липовый помог своей команде одержать домашнюю победу в матче 25 тура чемпионата Греции против «Лефкаса» — 74:68. За 24 минуты на паркете украинец, выйдя в старте, отметился 9 очками (1/5 двухочковым, 1/3 трехочковых, 4/4 штрафных), 6 перехватами, 5 передачами и 2 подборами (1 в атаке) при 2 фолах. «Трикала» после этой победы остается на 10-м месте в турнирной таблице с 10 победами в 25 матчах.

В свою очередь, форвард «Лукойл Академика» Максим Корниенко сыграл 11 минут в домашнем матче чемпионата Болгарии против «Берое» из Стара Загора. Команда форварда сборной Украины победила со счетом 94:79, а украинец отметился 4 очками (2/2 двухочковым), сделал 2 подбора и 1 передачу при 2 фолах. «Лукойл Академик» продолжает лидировать в национальном первенстве, выиграв 19 матчей из 23.

Удачный матч за «Енисей» провел украинский разыгрывающий Денис Лукашов. В домашнем поединке Лиги ВТБ против латвийского ВЕФа (88:71) украинец, выйдя со скамейки, отыграл 16 минут, набрал 13 очков (5/5 двухочковых, ½ трехочковых), сделал 2 передачи, 1 подбор и 1 перехват при 2 фолах. После этой победы над соседями по турнирной таблице «Енисей» поднялся на 6 место, имея 12 побед в 22 матчах «регулярки».