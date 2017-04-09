«Астана» упустила победу над «Нижним Новородом» в матче ВТБ
Сегодня в Нижнем Новороде «Астана» в матче ВТБ сыграла с местным клубом, сообщает Sports.kz.
В первых двух периодах «Астана» была сильней. Во второй половине игры имели преимущество хозяева паркета.
Самым результативным в составе «Астаны» в сегодняшнем матче стал Роберт Лоури, заработавший 20 очков, Усман Крубалли и Иан Миллер — по 11, Родерик Одом — 10, Леонидас Каселакис — 8, Димитриос Катсивелис — 6, Антон Пономарев — 4, Александр Жигулин — 2.
13 апреля в Казани «Астана» сыграет с «Униксом».
Баскетбол. Лига ВТБ. 22-й тур
«Нижний Новород» — «Астана» 76:72 (12:19, 13:15, 21:15, 30:23).
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