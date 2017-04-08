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https://sport.mail.ru/news/basketball/29360751/
8 апреля 2017, 15:56 | Баскетбол | «Прессбол»

Мужчины. Чемпионат Беларуси. «Гродно"-93 и «Борисфен» вышли в полуфинал, «Цмокi-Мiнск"-2 сравняли счет в серии ¼ финала с «Рубоном»

Во вторых матчах четвертьфинальных серий (до двух побед) мужского первенства страны «Гродно"-93», «Борисфен» и «Цмокi-Мiнск"-2 добились побед.

Гродно-93 — БГУИР — 86:77 (22:11, 24:18, 21:25, 19:23).

Итог серии — 2:0.

Борисфен — БГЭУ — 66:61 (10:17, 17:15, 14:13, 25:16).

Итог серии — 2:0.

Рубон — Цмокi-Мiнск-2 — 63:64 (13:18, 17:14, 19:12, 14:20).

Счет в серии — 1:1.

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