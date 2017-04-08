Мужчины. Чемпионат Беларуси. «Гродно"-93 и «Борисфен» вышли в полуфинал, «Цмокi-Мiнск"-2 сравняли счет в серии ¼ финала с «Рубоном»
Во вторых матчах четвертьфинальных серий (до двух побед) мужского первенства страны «Гродно"-93», «Борисфен» и «Цмокi-Мiнск"-2 добились побед.
Гродно-93 — БГУИР — 86:77 (22:11, 24:18, 21:25, 19:23).
Итог серии — 2:0.
Борисфен — БГЭУ — 66:61 (10:17, 17:15, 14:13, 25:16).
Итог серии — 2:0.
Рубон — Цмокi-Мiнск-2 — 63:64 (13:18, 17:14, 19:12, 14:20).
Счет в серии — 1:1.
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