Баскетболистки УГМК обыграли «Надежду» и стали первыми финалистками чемпионата России

Встреча, прошедшая в пятницу в Оренбурге, завершилась со счетом 80:64 (29:17, 17:18, 16:17, 18:12) в пользу УГМК. В составе победительниц самой результативной стала Дайана Таурази, в активе которой 24 очка. Дабл-дабл сделала Эмма Мессеман — 11 очков и 12 подборов. У «Надежды» 17 очков набрала Тиффани Митчелл.

Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу екатеринбургской команды.

Второй финалист определится в противостоянии курского и московского «Динамо».