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https://sport.mail.ru/news/basketball/29355072/
7 апреля 2017, 19:34 | Баскетбол | Р-Спорт

Баскетболистки УГМК обыграли «Надежду» и стали первыми финалистками чемпионата России

МОСКВА, 7 апр — Р-Спорт. Баскетболистки екатеринбургского УГМК нанесли поражение оренбургской «Надежде» во втором матче ½ финала чемпионата России и стали первыми финалистками турнира.

Встреча, прошедшая в пятницу в Оренбурге, завершилась со счетом 80:64 (29:17, 17:18, 16:17, 18:12) в пользу УГМК. В составе победительниц самой результативной стала Дайана Таурази, в активе которой 24 очка. Дабл-дабл сделала Эмма Мессеман — 11 очков и 12 подборов. У «Надежды» 17 очков набрала Тиффани Митчелл.

Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу екатеринбургской команды.

Второй финалист определится в противостоянии курского и московского «Динамо».
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