Баскетболистки УГМК обыграли «Надежду» и стали первыми финалистками чемпионата России
МОСКВА, 7 апр —
Р-Спорт. Баскетболистки екатеринбургского УГМК нанесли поражение оренбургской «Надежде» во втором матче ½ финала чемпионата России и стали первыми финалистками турнира.
Встреча, прошедшая в пятницу в Оренбурге, завершилась со счетом 80:64 (29:17, 17:18, 16:17, 18:12) в пользу УГМК. В составе победительниц самой результативной стала Дайана Таурази, в активе которой 24 очка.
Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу екатеринбургской команды.
Второй финалист определится в противостоянии курского и московского «Динамо».
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