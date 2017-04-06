БФБ намерена наказывать баскетболистов, которые без уважительных причин не приедут в национальную сборную

Одним из наиболее важных вопросов было комплектование мужской и женской национальных сборных, а также о возможности применения санкций со стороны федерации в случае неявки игроков в главные команды страны. Выслушав предложения, председатель БФБ Максим Рыженков подчеркнул, что представлять честь страны на международных соревнованиях — ответственная миссия, доверять которую необходимо действительно сильнейшим игрокам. В связи с этим он отметил, что, в случае отказа прибыть в расположение сборной без уважительных причин, в отношении спортсменов будут применены соответствующие санкции, что прописано в документах Международной федерации баскетбола.

В ходе работы исполкома новым председателем Республиканской коллегии судей был избран Владимир Василевский, его заместителем стал Юрий Игнатьев.