«Локомотив-Кубань» подпишет с Обрадовичем контракт по схеме «2+1»

Соглашение с сербским специалистом будет рассчитано на 2 года с возможностью продления сотрудничества ещё на один сезон.



Обрадович возглавил «Локо» в ноябре 2016 года. Под его руководством «железнодорожники» дошли до полуфинала Еврокубка, где уступили испанской «Уникахе». В Единой лиге ВТБ краснодарцы гарантировали себе выход в плей-офф.