«Локомотив-Кубань» подпишет с Обрадовичем контракт по схеме «2+1»
Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время краснодарский «Локомотив-Кубань» продлит контракт с главным тренером Сашей Обрадовичем.
Соглашение с сербским специалистом будет рассчитано на 2 года с возможностью продления сотрудничества ещё на один сезон.
Обрадович возглавил «Локо» в ноябре 2016 года. Под его руководством «железнодорожники» дошли до полуфинала Еврокубка, где уступили испанской «Уникахе». В Единой лиге ВТБ краснодарцы гарантировали себе выход в
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