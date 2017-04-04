Сергей Базаревич близок к подписанию контракта с «Химками»

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Новым тренером «Химок» с большой вероятностью станет наставник мужской сборной России Сергей Базаревич. По информации «Известий», 52-летний специалист не будет продлевать контракт с турецким «Трабзонспором», срок действия которого заканчивается в конце текущего сезона. Этим планируют воспользоваться руководители подмосковного клуба, которые ищут замену черногорскому тренеру Душко Ивановичу.

Как сообщил «Известиям» источник в клубе, «Химки» уже провели переговоры с Базаревичем и тот дал принципиальное согласие на работу в клубе.

— Сделку не будут афишировать до окончания сезона, дав Ивановичу спокойно доработать последние 2−3 месяца, — рассказал источник «Известий».

Стоит отметить, что интересы обоих тренеров — Базаревича и Ивановича — представляет один агент — Обрад Фимич. На просьбу корреспондента «Известий» прокомментировать будущее Базаревича Фимич ответил отказом. Немногословным оказался и генеральный директор «Химок» Павел Астахов.

— Команда борется за второе место регулярного сезона Единой лиги ВТБ, — заявил Астахов. — Как я уже говорил, продолжение сотрудничества с тренером Душко Ивановичем мы обсудим по окончании сезона. Приглашение Базаревича не комментирую.

«Трабзонспор» под руководством Сергея Базаревича за шесть туров до окончания регулярного сезона турецкой Суперлиги занимает 11-е место в турнирной таблице и имеет весьма призрачные шансы на попадание в плей-офф. Слабое выступление «Трабзонспора» связано в первую очередь с нестабильной финансовой ситуацией. По словам Базаревича, в ходе сезона игрокам трижды задерживали зарплату. В середине марта задолженность клуба перед баскетболистами составляла 2,5 месяца, что привело к бойкоту тренировок.

— В такой ситуации, когда к тому же еще идут конфликты в руководящих органах клуба, оставаться желания нет. Хочется работать в клубе, который на что-то претендует и к чему-то стремится, — заявлял ранее ТАСС Базаревич.

БК «Химки» обладает вторым по величине бюджетом среди клубов-участников Единой лиги ВТБ. Команда ставит перед собой максимальные задачи — в послужном списке подмосковного клуба две победы в Еврокубке (2012, 2015), победа в Единой лиге ВТБ (2011) и Кубке России (2008).

Приглашение Сергея Базаревича в «Химки» прокомментировал олимпийский чемпион, чемпион мира Сергей Тараканов.

— Я всегда за назначение российских тренеров, — рассказал’Известиям Тараканов.— Базаревич — очень квалифицированный, опытный специалист, который не сидит на месте и стремится к саморазвитию. Он уже поработал в российском топ-клубе и в иностранных командах, довольно успешно тренирует сборную. Поэтому его приглашение в «Химки» совсем неудивительно. К тому же он хорошо знаком с Алексеем Шведом, который задумывается об уходе из клуба. Думаю, что назначение Базаревича поможет руководству химчан сохранить своего лидера. Иванович же ничем особенным не запомнился. При нем «Химки» показывают невнятную игру. Возможно, у черногорского тренера есть свои плюсы, но в России он их пока не продемонстрировал.

Напомним, в январе 2016 года Сергей Базаревич был назначен главным тренером мужской сборной России. Пока тренер справляется с поставленными задачами — сборная без труда квалифицировалась на чемпионат Европы 2017 года и не проиграла ни одного товарищеского матча.

Тренерская карьера Базаревича началась в 2001 году, когда он стал играющим тренером московского «Динамо». С тех пор он возглавлял несколько российских клубов — «ЦСК ВВС-Самара», «Динамо», «Красные Крылья» и «Локомотив-Кубань». В сезоне-2012/13 самарский клуб под его руководством выиграл Кубок Вызова.