Сергей Базаревич близок к подписанию контракта с «Химками»
Тренер сборной России и турецкого «Трабзонспора» дал принципиальное согласие на работу в подмосковном клубе.
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Новым тренером «Химок» с большой вероятностью станет наставник мужской сборной России Сергей Базаревич. По информации «Известий», 52-летний специалист не будет продлевать контракт с турецким «Трабзонспором», срок действия которого заканчивается в конце текущего сезона. Этим планируют воспользоваться руководители подмосковного клуба, которые ищут замену черногорскому тренеру Душко Ивановичу.
Как сообщил «Известиям» источник в клубе, «Химки» уже провели переговоры с Базаревичем и тот дал принципиальное согласие на работу в клубе.
— Сделку не будут афишировать до окончания сезона, дав Ивановичу спокойно доработать последние 2−3 месяца, — рассказал источник «Известий».
Стоит отметить, что интересы обоих тренеров — Базаревича и Ивановича — представляет один агент — Обрад Фимич. На просьбу корреспондента «Известий» прокомментировать будущее Базаревича Фимич ответил отказом. Немногословным оказался и генеральный директор «Химок» Павел Астахов.
— Команда борется за второе место регулярного сезона Единой лиги ВТБ, — заявил Астахов. — Как я уже говорил, продолжение сотрудничества с тренером Душко Ивановичем мы обсудим по окончании сезона. Приглашение Базаревича не комментирую.
«Трабзонспор» под руководством Сергея Базаревича за шесть туров до окончания регулярного сезона турецкой Суперлиги занимает 11-е место в турнирной таблице и имеет весьма призрачные шансы на попадание в
— В такой ситуации, когда к тому же еще идут конфликты в руководящих органах клуба, оставаться желания нет. Хочется работать в клубе, который на
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Приглашение Сергея Базаревича в «Химки» прокомментировал олимпийский чемпион, чемпион мира Сергей Тараканов.
— Я всегда за назначение российских тренеров, — рассказал’Известиям Тараканов.— Базаревич — очень квалифицированный, опытный специалист, который не сидит на месте и стремится к саморазвитию. Он уже поработал в российском
Напомним, в январе 2016 года Сергей Базаревич был назначен главным тренером мужской сборной России. Пока тренер справляется с поставленными задачами — сборная без труда квалифицировалась на чемпионат Европы 2017 года и не проиграла ни одного товарищеского матча.
Тренерская карьера Базаревича началась в 2001 году, когда он стал играющим тренером московского «Динамо». С тех пор он возглавлял несколько российских клубов — «ЦСК ВВС-Самара», «Динамо», «Красные Крылья» и «Локомотив-Кубань». В сезоне-2012/13 самарский клуб под его руководством выиграл Кубок Вызова.
В ходе сезона-2015/16 Сергей Базаревич возглавлял итальянский «Канту». В итоге команде удалось избежать вылета из высшего дивизиона чемпионата Италии, но
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