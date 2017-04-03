Баскетболисты «Локомотива-Кубани» победили «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в понедельник в Краснодаре, завершилась со счетом 79:61 (22:17, 21:13, 29:19, 7:12). В составе «Локомотива-Кубани» 17 очков набрал Тейлор Рочести. У «Автодора» 16 баллами отметился Джош Адамс.

Игра началась с минуты молчания в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга, который произошел в понедельник.

В следующем матче «Локомотив-Кубань» 10 апреля сыграет в гостях с казанским УНИКСом, «Автодор» 9 апреля примет пермский клуб «Парма».