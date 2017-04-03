Баскетболисты «Локомотива-Кубани» победили «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в понедельник в Краснодаре, завершилась со счетом 79:61 (22:17, 21:13, 29:19, 7:12). В составе «Локомотива-Кубани» 17 очков набрал Тейлор Рочести. У «Автодора» 16 баллами отметился Джош Адамс.
Игра началась с минуты молчания в память о жертвах взрыва в метро
В следующем матче «Локомотив-Кубань» 10 апреля сыграет в гостях с казанским УНИКСом, «Автодор» 9 апреля примет пермский клуб «Парма».
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