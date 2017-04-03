Чемпион ОИ-2004 аргентинский баскетболист Носиони завершит карьеру в конце сезона
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Чемпион Олимпийских игр 2004 года в составе сборной Аргентины по баскетболу и форвард мадридского «Реала» Андрес Носиони объявил о завершении карьеры в конце текущего сезона.
После золота Игр-2004 Носиони перебрался за океан, подписав контракт с клубом НБА «Чикаго Буллз». Позже аргентинец выступал за «Сакраменто Кингз» и «Филадельфию Севенти Сиксерс». С 2014 года нападающий выступает за мадридский «Реал».
«Я достиг большего, чем ожидал, и играл с одними из самых лучших баскетболистов мира. Никогда не забуду, как стоял на высшей ступени олимпийского пьедестала, но теперь я принял решение завершить карьеру», — написал Носиони в своем аккаунте в Twitter.
В составе сборной Аргентины Носиони также завоевал бронзу на Олимпиаде-2008 в Пекине и серебро на чемпионате мира-2002 в Индианаполисе (США), а с «Реалом» выиграл Евролигу в 2015 году.
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