Чемпион ОИ-2004 аргентинский баскетболист Носиони завершит карьеру в конце сезона

После золота Игр-2004 Носиони перебрался за океан, подписав контракт с клубом НБА «Чикаго Буллз». Позже аргентинец выступал за «Сакраменто Кингз» и «Филадельфию Севенти Сиксерс». С 2014 года нападающий выступает за мадридский «Реал».

«Я достиг большего, чем ожидал, и играл с одними из самых лучших баскетболистов мира. Никогда не забуду, как стоял на высшей ступени олимпийского пьедестала, но теперь я принял решение завершить карьеру», — написал Носиони в своем аккаунте в Twitter.

В составе сборной Аргентины Носиони также завоевал бронзу на Олимпиаде-2008 в Пекине и серебро на чемпионате мира-2002 в Индианаполисе (США), а с «Реалом» выиграл Евролигу в 2015 году.