Юношеские команды поспорят за победу в турнире по баскетболу в Могилеве

Игры пройдут на базе Дома спорта. За главный приз соревнований поборются шесть команд из Вологды, Звенигорода, Смоленска, Пензы и Могилева. Честь областного центра будут отстаивать две сборные воспитанников СДЮШОР № 5. Кроме того, юноши 2002−2003 года рождения примут участие в конкурсах штрафных и трехочковых бросков.

По результатам турнира дружинам, занявшим призовые места, вручат кубки, а баскетболистам — медали и дипломы соответствующих степеней. Победителей конкурсов штрафных и трехочковых бросков отметят специальными кубками.

Организаторами состязаний выступают Могилевский городской исполнительный комитет, управление образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома.