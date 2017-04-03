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3 апреля 2017, 9:57 | Баскетбол | БЕЛТА

Юношеские команды поспорят за победу в турнире по баскетболу в Могилеве

3 апреля, Могилев /Ольга Емельянова — БЕЛТА/. XIV открытый турнир «Интербаскет» среди юношеских команд городов-побратимов и городов-партнеров состоится в Могилеве 3—6 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома.

Игры пройдут на базе Дома спорта. За главный приз соревнований поборются шесть команд из Вологды, Звенигорода, Смоленска, Пензы и Могилева. Честь областного центра будут отстаивать две сборные воспитанников СДЮШОР № 5. Кроме того, юноши 2002−2003 года рождения примут участие в конкурсах штрафных и трехочковых бросков.

По результатам турнира дружинам, занявшим призовые места, вручат кубки, а баскетболистам — медали и дипломы соответствующих степеней. Победителей конкурсов штрафных и трехочковых бросков отметят специальными кубками.

Организаторами состязаний выступают Могилевский городской исполнительный комитет, управление образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома.

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