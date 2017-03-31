Кириленко: Тренировочная академия РФБ для детей и юношей будет открыта летом

«Мы долго работали над этой идеей. Тренерская академия РФБ — это возможность для детей в летнее время воспользоваться шансом получить дополнительные баскетбольные навыки и усовершенствовать свое мастерство, — сказал Кириленко. — У академии будет два профиля, “профи” — более специализированный, рассчитанный на талантливых ребят, которые уже многое умеют и чего-то добились в баскетболе. Теперь у них появится возможность поработать с ведущими тренерами страны, а опыт общения с главным тренером сборной Сергеем Базаревичем станет поистине бесценным».

Как рассказал Кириленко, по итогам сборов лучшие молодые баскетболисты будут внесены в базу данных департамента РФБ по подготовке резерва.

Тренировочная академия РФБ будет работать летом на берегу Черного моря и рассчитана на детей и юношей в возрасте от 8 до 17 лет.