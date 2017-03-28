Баскетболистка из США пополнит сборную Беларуси

Американская разыгрывающая получит белорусский паспорт. По словам главного тренера национальной команды Наталии Трофимовой, возраст баскетболистки позволяет рассчитывать на нее в новом олимпийском цикле, в то же время она является опытным игроком, способным положительно повлиять на молодых белорусских игроков данного амплуа.

В 2015 году Мария Бентли принимала участие в Матче всех звезд WNBA. После сезона в женской Национальной баскетбольной ассоциации разыгрывающая обычно продолжает карьеру в клубах в Европе и Южной Америке. Мария Бентли выступала в чемпионатах Бразилии, Франции и Турции. Этот сезон провела в турецком клубе «Адана».

Мария Бентли является не первым натурализованным игроком в женской сборной Беларуси по баскетболу. Ранее за команду выступала Линдсей Хартинг.

Главным турниром женской сборной Беларуси в текущем году станет чемпионат Европы, который стартует для белорусок 16 июня матчем с командой Италии.