Шведский стол для ЦСКА

ХИМКИ — ЦСКА — 70:92 (15:33, 21:21, 8:21, 26:17).

Судьи: Радович (Хорватия), Херцег (Хорватия), Мянтюля (Финляндия).

Химки. Баскетбольный центр Московской области. 3400 зрителей.

«Думаю, у ЦСКА есть небольшое преимущество, но “Химки” тоже сильные», — это слова десятилетнего болельщика на подходе к арене, в целом, резюмировали ожидания от очередного «дерби Ленинградки». Понятно, что армейцы — безоговорочно лучший клуб Единой лиги, но от химчан уже давно ждут, что они смогут навязать им борьбу на внутренней арене. Тем более что и турнирное положение требовало от «Химок» победы.

БЕЗ ШВЕДА

Травма новоиспеченного MVP Еврокубка и лучшего на данный момент баскетболиста с российским паспортом Алексея Шведа, конечно, омрачала перспективы хозяев. Заменить игрока такого уровня — крайне непростая задача для любой команды. Но у себя дома химчане обороняются лучше всех в лиге, если говорить о количестве очков, которое они позволяют набирать своим гостям. К тому же игроки подмосковной команды банально должны были быть свежее армейцев, которые совсем недавно встречались с УНИКСом в Евролиге.

Вот только по первой четверти нельзя было сказать, что ЦСКА всего два дня назад играл в Казани. Гости здорово двигались, не давая себя втянуть в длительные розыгрыши, и при первой возможности смещались в «краску». С защитой под кольцом у подмосковной команды была настоящая беда — один только Хайнс набрал за семь минут 10 очков, — и даже выход Соколова не слишком изменил ситуацию.

Но еще хуже обстояли дела с атакой химчан. Хозяева могли подолгу передавать мяч на периметре, не находя никакого решения, и в итоге в 80 процентах случаев все завершалось потерей. Порой складывалось ощущение, что партнеры ищут отсутствующего Шведа, и напрасно Иванович размахивал руками не боковой — игрока, который бы рискнул бы взять все на себя, не находилось. Изредка лишь Роуленд пытался прорваться к чужому кольцу, но каждый раз утыкался в армейскую защиту.15:33 — более чем закономерный итог первой десятиминутки.

ПАРАДОКСЫ МОТИВАЦИИ

Подсократить отставание «Химкам» удалось, когда никого из стартовой пятерки армейцев уже не было на площадке. Хозяева вроде бы навязали красно-синим удобный для себя темп, а Соколов и Моня достаточно эффективно взаимодействовали с Роулендом. Но на это ЦСКА ответил целой серией трехочковых от Фридзона, все четыре попытки которого из-за дуги были точны, а единственный промах с игры случился после шикарной передачи Теодосича под кольцо. Больше же всего удивляло то, что хозяева с большим трудом успевали за армейцами в защите, так что на большой перерыв команды ушли с теми же 18 очками разницы в счете.

В первой половине «Химки» выглядели скованно, и в этом заключается определенный парадокс. По логике вещей, ЦСКА должен быть серьезным раздражителем для всех команд, которые заявляют о намерении бороться за титул. Соперники должны выгрызать каждый мяч и не давать им набирать легкие очки, пусть даже ценой фолов. Но на деле получается наоборот — это армейцы настраиваются на матчи с конкурентами так, словно плей-офф уже в самом разгаре. Ни с УНИКСом, ни с «Химками» ЦСКА даже не думал сбавлять обороты. Когда, казалось бы, можно поберечь игроков перед решающим отрезком сезона, Итудис выставляет всех лидеров, подчеркивая важность матчей. По-настоящему заряженными на паркет выходят именно игроки в красно-синей форме, а с другой стороны мы видим неуверенность, ошибки и растерянные глаза. И главная заслуга в этом, безусловно, принадлежит тренерскому штабу ЦСКА.

«Химки» пытались вернуться в игру в третьей четверти, но несмотря на всю эмоциональность отдельных эпизодов вроде броска сверху с сопротивлением в исполнении Вяльцева или попаданий Хаммела, было уже слишком поздно. Армейцы снова выигрывают в этом противостоянии, а нам остается лишь гадать, каким бы оно вышло, если бы на паркет мог выйти Алексей Швед, пропускавший и первую встречу с ЦСКА. Остается надеяться, что мы узнаем это уже в плей-офф.

Егор ПОЗДНЯКОВ

из Химок. ​​​​​​​