Шведский стол для ЦСКА
Армейцы вновь оказались сильнее в главном дерби Единой лиги ВТБ.
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ХИМКИ — ЦСКА — 70:92 (15:33, 21:21, 8:21, 26:17).
Судьи: Радович (Хорватия), Херцег (Хорватия), Мянтюля (Финляндия).
Химки. Баскетбольный центр Московской области. 3400 зрителей.
«Думаю, у ЦСКА есть небольшое преимущество, но “Химки” тоже сильные», — это слова десятилетнего болельщика на подходе к арене, в целом, резюмировали ожидания от очередного «дерби Ленинградки». Понятно, что армейцы — безоговорочно лучший клуб Единой лиги, но от химчан уже давно ждут, что они смогут навязать им борьбу на внутренней арене. Тем более что и турнирное положение требовало от «Химок» победы.
БЕЗ ШВЕДА
Травма новоиспеченного MVP Еврокубка и лучшего на данный момент баскетболиста с российским паспортом Алексея Шведа, конечно, омрачала перспективы хозяев. Заменить игрока такого уровня — крайне непростая задача для любой команды. Но у себя дома химчане обороняются лучше всех в лиге, если говорить о количестве очков, которое они позволяют набирать своим гостям. К тому же игроки подмосковной команды банально должны были быть свежее армейцев, которые совсем недавно встречались с УНИКСом в Евролиге.
Вот только по первой четверти нельзя было сказать, что ЦСКА всего два дня назад играл в Казани. Гости здорово двигались, не давая себя втянуть в длительные розыгрыши, и при первой возможности смещались в «краску». С защитой под кольцом у подмосковной команды была настоящая беда — один только Хайнс набрал за семь минут 10 очков, — и даже выход Соколова не слишком изменил ситуацию.
Но еще хуже обстояли дела с атакой химчан. Хозяева могли подолгу передавать мяч на периметре, не находя никакого решения, и в итоге в 80 процентах случаев все завершалось потерей. Порой складывалось ощущение, что партнеры ищут отсутствующего Шведа, и напрасно Иванович размахивал руками не боковой — игрока, который бы рискнул бы взять все на себя, не находилось. Изредка лишь Роуленд пытался прорваться к чужому кольцу, но каждый раз утыкался в армейскую защиту.15:33 — более чем закономерный итог первой десятиминутки.
ПАРАДОКСЫ МОТИВАЦИИ
Подсократить отставание «Химкам» удалось, когда никого из стартовой пятерки армейцев уже не было на площадке. Хозяева вроде бы навязали
В первой половине «Химки» выглядели скованно, и в этом заключается определенный парадокс. По логике вещей, ЦСКА должен быть серьезным раздражителем для всех команд, которые заявляют о намерении бороться за титул. Соперники должны выгрызать каждый мяч и не давать им набирать легкие очки, пусть даже ценой фолов. Но на деле получается наоборот — это армейцы настраиваются на матчи с конкурентами так, словно
«Химки» пытались вернуться в игру в третьей четверти, но несмотря на всю эмоциональность отдельных эпизодов вроде броска сверху с сопротивлением в исполнении Вяльцева или попаданий Хаммела, было уже слишком поздно. Армейцы снова выигрывают в этом противостоянии, а нам остается лишь гадать, каким бы оно вышло, если бы на паркет мог выйти Алексей Швед, пропускавший и первую встречу с ЦСКА. Остается надеяться, что мы узнаем это уже в
Егор ПОЗДНЯКОВ
из Химок.
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