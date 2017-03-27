ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА крупно обыграли подмосковные «Химки» со счетом 92:70 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Видимо, что-то случилось...
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Самым результативным баскетболистом в составе обеих команд стал атакующий защитник гостей Нандо де Коло, который за 13 минут набрал 18 очков.
ЦСКА, который досрочно обеспечил себе участие в
В другом матче казанский УНИКС нанес поражение саратовскому «Автодору» на своем паркете — 95:83. Наибольшую результативность в матче продемонстрировал центровой хозяев Артем Параховский, оформивший
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