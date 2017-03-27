ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

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Самым результативным баскетболистом в составе обеих команд стал атакующий защитник гостей Нандо де Коло, который за 13 минут набрал 18 очков.

ЦСКА, который досрочно обеспечил себе участие в плей-офф, с 19 победами в 21 встрече возглавляет турнирную таблицу. «Химки», которые также досрочно отобрались в плей- офф, идут третьими, победив в 16 встречах из 20.