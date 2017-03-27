Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/29221484/
27 марта 2017, 21:15 | Баскетбол | Р-Спорт

Баскетболистки курского «Динамо» обыграли «Спарту энд К» и вышли в полуфинал ЧР

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Баскетболистки курского «Динамо» пробились в полуфинал плей-офф чемпионата России, обыграв «Спарту энд К» из Видного во втором матче серии ¼ финала.

Встреча, прошедшая в понедельник в Курске, завершилась со счетом 86:60 (25:10, 21:18, 25:18, 15:14) в пользу динамовок. У победительниц 14 очков набрала Елена Кириллова, у гостей по 10 очков записали себе в актив Альбина Ражева и Евгения Финогентова.

Выиграв серию со счетом 2−0, курское «Динамо» пробилось в полуфинал чемпионата России, где сыграет с московскими одноклубницами.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США