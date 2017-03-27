Баскетболистки курского «Динамо» обыграли «Спарту энд К» и вышли в полуфинал ЧР

Встреча, прошедшая в понедельник в Курске, завершилась со счетом 86:60 (25:10, 21:18, 25:18, 15:14) в пользу динамовок. У победительниц 14 очков набрала Елена Кириллова, у гостей по 10 очков записали себе в актив Альбина Ражева и Евгения Финогентова.

Выиграв серию со счетом 2−0, курское «Динамо» пробилось в полуфинал чемпионата России, где сыграет с московскими одноклубницами.