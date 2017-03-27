Баскетболистки «Динамо» (Москва) обыграли «Вологду-Чевакату» и вышли в полуфинал ЧР

Игра, прошедшая в понедельник в Вологде, закончилась со счетом 80:72 (26:21, 20:18, 15:24, 19:9) в пользу «бело-голубых». В составе победительниц дабл-дабл оформила Ксения Тихоненко (18 очков + 22 подбора), Камила Нацицкайте также набрала 18 баллов. У «Вологды-Чевакаты» дабл-дабл сделала Эмма Кэннон (30 очков + 10 подборов).

Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу «Динамо». В полуфинале столичная команда сыграет с курским «Динамо», оказавшимся сильнее «Спарты энд К».