Баскетболистки «Динамо» (Москва) обыграли «Вологду-Чевакату» и вышли в полуфинал ЧР
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт. Баскетболистки московского «Динамо» нанесли гостевое поражение «Вологде-Чевакате» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России и вышли в полуфинал.
Игра, прошедшая в понедельник в Вологде, закончилась со счетом 80:72 (26:21, 20:18, 15:24, 19:9) в пользу «бело-голубых». В составе победительниц
Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу «Динамо». В полуфинале столичная команда сыграет с курским «Динамо», оказавшимся сильнее «Спарты энд К».
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