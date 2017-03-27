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https://sport.mail.ru/news/basketball/29221367/
27 марта 2017, 21:08 | Баскетбол | Чемпионат.com

30 очков и 10 подборов Параховского помогли УНИКСу обыграть «Автодор»

Казанский УНИКС на своей площадке обыграл саратовский «Автодор» со счётом 95:83 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ. Казанцы владели небольшим преимуществом на протяжении всей встречи, постепенно наращивая отрыв.

Наивысшей результативностью в этом матче отметился белорусский центровой УНИКСа Артём Параховский, который набрал 30 очков и совершил 10 подборов. Форвард Винсент Хантер принёс «Автодору» 22 очка. Он также совершил 10 подборов.
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