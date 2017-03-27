Баскетболистки УГМК вышли в полуфинал плей-офф ЧР, обыграв новосибирское «Динамо»
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт. Баскетболистки УГМК из Екатеринбурга вышли в ½ финала плей-офф чемпионата России, обыграв новосибирское «Динамо» во втором матче четвертьфинальной серии.
Встреча, прошедшая в понедельник в Екатеринбурге, завершилась со счетом 91:43 (25:10, 26:12, 21:8, 19:13) в пользу УГМК.
Счет в серии до двух побед стал 2−0. В полуфинале УГМК сыграет с «Надеждой» из Оренбурга.
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