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27 марта 2017, 20:11 | Баскетбол | Р-Спорт

Баскетболистки УГМК вышли в полуфинал плей-офф ЧР, обыграв новосибирское «Динамо»

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Баскетболистки УГМК из Екатеринбурга вышли в ½ финала плей-офф чемпионата России, обыграв новосибирское «Динамо» во втором матче четвертьфинальной серии.

Встреча, прошедшая в понедельник в Екатеринбурге, завершилась со счетом 91:43 (25:10, 26:12, 21:8, 19:13) в пользу УГМК.

Счет в серии до двух побед стал 2−0. В полуфинале УГМК сыграет с «Надеждой» из Оренбурга.
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МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Баскетболистки оренбургской «Надежды» одержали крупную победу над московским клубом МБА во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России и вышли в полуфинал.
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