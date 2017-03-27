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https://sport.mail.ru/news/basketball/29220785/
27 марта 2017, 20:12 | Баскетбол | Р-Спорт

Баскетболистки «Надежды» разгромили МБА и вышли в полуфинал плей-офф ЧР

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Баскетболистки оренбургской «Надежды» одержали крупную победу над московским клубом МБА во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России и вышли в полуфинал.

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Оренбурге, завершилась со счетом 94:60 (21:10, 27:17, 26:12, 20:21) в пользу хозяек площадки. В составе победительниц самой результативной стала Людмила Сапова, набравшая 18 очков. Наибольшее количество баллов москвичкам принесла Анна Лешковцева — 13.

Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу «Надежды». В полуфинале оренбургская команда сыграет с действующим чемпионом страны екатеринбургским УГМК, который в двух матчах оказался сильнее новосибирского «Динамо».
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