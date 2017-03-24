В Тольятти стартует программа «Школа баскетбола»
Юные баскетболисты не старше 13 лет поборются за право попасть в баскетбольный лагерь в Москве.
24 марта в Тольятти стартует программа «Школа баскетбола», в рамках которой продолжится реализация уникальных проектов #SIBURCAMP и #SIBURZENIT. С 24 по 26 марта во Дворце спорта «Волгарь» пройдут мероприятия, направленные на развитие
24 марта, состоится серия
Юные баскетболисты не старше 13 лет поборются за право попасть в баскетбольный лагерь #SIBURCAMP в Москве. Их ждут различные тренинги, посещение матчей
Игроки в возрасте 14−16 лет после отборочного тура в Тольятти смогут стать участниками проекта #SIBURZENIT. В мае они отправятся в
Организаторами программы «Школа баскетбола» выступают компания СИБУР, Единая лига ВТБ и баскетбольная команда «Зенит» при поддержке Российской Федерации Баскетбола.
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