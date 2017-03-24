24 марта в Тольятти стартует программа «Школа баскетбола», в рамках которой продолжится реализация уникальных проектов #SIBURCAMP и #SIBURZENIT. С 24 по 26 марта во Дворце спорта «Волгарь» пройдут мероприятия, направленные на развитие детско-юношеского баскетбола, популяризацию спорта и здорового образа жизни.

24 марта, состоится серия мастер-классов для региональных тренеров и специалистов. Их проведут руководитель кафедры игровых видов спорта МГАФК Анатолий Лаптев и главный тренер команды «Зенит» ДЮБЛ Младен Манойлович. 25 и 26 марта на баскетбольной площадке «Волгаря» с 9 до 18 часов пройдут отборочные этапы игроков.

Юные баскетболисты не старше 13 лет поборются за право попасть в баскетбольный лагерь #SIBURCAMP в Москве. Их ждут различные тренинги, посещение матчей плей-офф Единой Лиги ВТБ, увлекательные уроки-экскурсии, специально разработанные познавательные лекции, а также встречи с интересными людьми из мира спорта и вне его.

Игроки в возрасте 14−16 лет после отборочного тура в Тольятти смогут стать участниками проекта #SIBURZENIT. В мае они отправятся в Санкт-Петербург на 7-дневный тренировочный сбор под руководством тренеров баскетбольного клуба «Зенит», где смогут прикоснуться к профессиональному спорту и проявить себя на просмотровых сборах юношеской команды сине-бело-голубых.

Организаторами программы «Школа баскетбола» выступают компания СИБУР, Единая лига ВТБ и баскетбольная команда «Зенит» при поддержке Российской Федерации Баскетбола.

