«Отсутствие жесткого лимита не вредит сборной России»
Женский баскетбольный клуб «Динамо» из Курска впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат российской
премьер-лиги, обойдя самую титулованную команду страны — екатеринбургский УГМК. Помимо этого, подопечные Лукаса Мондело во второй раз вышли в «Финал четырех» Евролиги, обыграв в плей-офф французский «Бурж».
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За право сыграть в решающем матче еврокубкового сезона «Динамо» предстоит поспорить с чешским клубом УСК. В другом полуфинале с турецким «Фенербахче» встретится УГМК. Игры «Финала четырех» Евролиги пройдут в Екатеринбурге с 14 по 16 апреля.
— Пока сезон складывается для нас удачно, но все главные игры еще впереди, — отметила в беседе с «Известиями» лидер курского клуба и сборной России Мария Вадеева. — Победа в регулярном сезоне не стала для нашей команды сюрпризом. Мы очень хотели обыграть УГМК в домашнем матче и сделали это с необходимой разницей «+13». Пока это самые яркие впечатления от сезона. Было очень приятно, что болельщики полностью заполнили трибуны СКК. Однако за эту победу медалей никто не дает. Наша задача — выиграть
В
— Нынешний
Сейчас 18-летняя Вадеева является самой результативной баскетболисткой среди россиянок в регулярном сезоне (12,9 очка) и лучшим российским игроком в статистическом рейтинге эффективности.
— В этом сезоне я перешла в топовый российский клуб и первое время мне было достаточно трудно, — рассказала Вадеева. — В «Динамо» собраны опытные игроки с мировым именем. Однако я постепенно справилась с эмоциями и стала исправно набирать очки и помогать команде в защите. Однако я
Мария — одна из немногих российских баскетболисток, которые имеют много игрового времени. В основном ведущие отечественные клубы делают ставку на легионеров. Поэтому многие известные игроки, среди которых Елена Баранова, Тимофей Мозгов и Сергей Быков, настаивают на ужесточении лимита на иностранных игроков.
— Отсутствие жесткого лимита не вредит сборной, — отметила Вадеева. — Русским игрокам нужно быть злее и доказывать свою состоятельность в конкуренции с лучшими спортсменами мира. То, что на площадку выходят американки, а не мы, должно только стимулировать нас на рост.
Мария Вадеева дебютировала в сборной России на Евробаскете-2015, где наша сборная заняла шестое место и не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры-2016. Нынешним летом наша команда отправляется на Евробаскет-2107 в Прагу с надеждами на медали.
— В сборной очень сплоченный состав и сильный тренерский штаб во главе с Александром Васиным, — рассказала спортсменка. — У нас есть неплохие шансы на медали. Важно хорошо начать турнир и попытаться пройти групповой этап без осечек.
Добавим, что на Евробаскете-2017 в группе D Россия сыграет с командами Бельгии, Латвии и Черногории.
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