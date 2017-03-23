«Отсутствие жесткого лимита не вредит сборной России»

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За право сыграть в решающем матче еврокубкового сезона «Динамо» предстоит поспорить с чешским клубом УСК. В другом полуфинале с турецким «Фенербахче» встретится УГМК. Игры «Финала четырех» Евролиги пройдут в Екатеринбурге с 14 по 16 апреля.

— Пока сезон складывается для нас удачно, но все главные игры еще впереди, — отметила в беседе с «Известиями» лидер курского клуба и сборной России Мария Вадеева. — Победа в регулярном сезоне не стала для нашей команды сюрпризом. Мы очень хотели обыграть УГМК в домашнем матче и сделали это с необходимой разницей «+13». Пока это самые яркие впечатления от сезона. Было очень приятно, что болельщики полностью заполнили трибуны СКК. Однако за эту победу медалей никто не дает. Наша задача — выиграть плей-офф премьер-лиги и постараться победить в Евролиге. Надо тщательно разобрать все плюсы и минусы пражской команды: всё решится в одной игре, поэтому надо быть максимально сконцентрированными. Надеюсь, в финале мы снова встретимся с УГМК.

В плей-офф премьер-лиги «Динамо» играет с бывшим клубом Вадеевой «Спарта энд К» из подмосковного Видного. В других четвертьфиналах встретятся «Вологда-Чеваката» и «Динамо» (Москва), УГМК и «Динамо» (Новосибирск), а также «Надежда» (Оренбург) и МБА (Москва).

— Нынешний плей-офф премьер-лиги — самый бескомпромиссный и непредсказуемый на моей памяти, — сказала Мария Вадеева. — Выиграть его могут три клуба, которые дают друг другу настоящий бой в каждом матче. Высокая конкуренция, безусловно, положительно влияет на популяризацию женского баскетбола в России.

Сейчас 18-летняя Вадеева является самой результативной баскетболисткой среди россиянок в регулярном сезоне (12,9 очка) и лучшим российским игроком в статистическом рейтинге эффективности.

— В этом сезоне я перешла в топовый российский клуб и первое время мне было достаточно трудно, — рассказала Вадеева. — В «Динамо» собраны опытные игроки с мировым именем. Однако я постепенно справилась с эмоциями и стала исправно набирать очки и помогать команде в защите. Однако я все-таки ожидаю от себя гораздо большего.

Мария — одна из немногих российских баскетболисток, которые имеют много игрового времени. В основном ведущие отечественные клубы делают ставку на легионеров. Поэтому многие известные игроки, среди которых Елена Баранова, Тимофей Мозгов и Сергей Быков, настаивают на ужесточении лимита на иностранных игроков.

— Отсутствие жесткого лимита не вредит сборной, — отметила Вадеева. — Русским игрокам нужно быть злее и доказывать свою состоятельность в конкуренции с лучшими спортсменами мира. То, что на площадку выходят американки, а не мы, должно только стимулировать нас на рост.

Мария Вадеева дебютировала в сборной России на Евробаскете-2015, где наша сборная заняла шестое место и не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры-2016. Нынешним летом наша команда отправляется на Евробаскет-2107 в Прагу с надеждами на медали.

— В сборной очень сплоченный состав и сильный тренерский штаб во главе с Александром Васиным, — рассказала спортсменка. — У нас есть неплохие шансы на медали. Важно хорошо начать турнир и попытаться пройти групповой этап без осечек.

Добавим, что на Евробаскете-2017 в группе D Россия сыграет с командами Бельгии, Латвии и Черногории.