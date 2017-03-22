Блатт не исключил, что может вернуться в сборную России по баскетболу
МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт не исключил возможности возвращения в национальную команду. Об этом он заявил журналистам после матча Евролиги, в котором его клуб, турецкая «Дарюшшафака» уступила московскому ЦСКА со счетом 85:95.
Под руководством Блатта сборная России в 2007 году выиграла чемпионат Европы, в 2011 году бронзовые медали турнира, а в 2012 году — бронзовые олимпийские медали.
«Сейчас у России есть главный тренер, и я желаю вашей сборной провести успешную кампанию на чемпионате Европы, — сказал Блатт. — Это возможно, что однажды я вернусь к руководству национальной командой. Я рассматриваю такую возможность. Не знаю, на какую должность, но это другой вопрос».
Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год.
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