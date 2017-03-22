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22 марта 2017, 22:36 | Баскетбол | ТАСС

Блатт не исключил, что может вернуться в сборную России по баскетболу

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт не исключил возможности возвращения в национальную команду. Об этом он заявил журналистам после матча Евролиги, в котором его клуб, турецкая «Дарюшшафака» уступила московскому ЦСКА со счетом 85:95.

Под руководством Блатта сборная России в 2007 году выиграла чемпионат Европы, в 2011 году бронзовые медали турнира, а в 2012 году — бронзовые олимпийские медали.

«Сейчас у России есть главный тренер, и я желаю вашей сборной провести успешную кампанию на чемпионате Европы, — сказал Блатт. — Это возможно, что однажды я вернусь к руководству национальной командой. Я рассматриваю такую возможность. Не знаю, на какую должность, но это другой вопрос».

Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год.
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МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россия и российский баскетбол являются важной составляющей в жизни тренера Дэвида Блатта. Об этом он заявил журналистам после матча Евролиги, в котором его клуб «Дарюшшафака» уступил ЦСКА (85:95).
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