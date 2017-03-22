Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Маркс посетил матч ПБК ЦСКА с «Дарюшафакой»
МОСКВА, 22 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Шон Маркс посетил матч Евролиги между московским ЦСКА и турецкой «Дарюшафакой».
ЦСКА в среду проводит в Москве матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Дарюшафаки». Маркс занимает пост генменеджера «Бруклина» с февраля прошлого года.
Ранее известный баскетбольный журналист Дэвид Пик в своем микроблоге в Twitter сообщал, что Маркс посетит игру с целью просмотра ряда игроков, среди которых значился сербский защитник Милош Теодосич, чей контракт с армейцами истекает в конце текущего сезона.
«Бруклин» занимает последнее место в сводной таблице НБА в нынешнем сезоне — команда одержала 14 побед в 70 матчах регулярного чемпионата.
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