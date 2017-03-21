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https://sport.mail.ru/news/basketball/29149053/
21 марта 2017, 12:05 | Баскетбол | ЮГА.ру

ПБК «Локомотив-Кубань» подтвердил уход Каспарса Берзиньша

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» и латвийский форвард Каспарс Берзиньш решили прекратить сотрудничество.

Баскетбольный клуб Локомотив-Кубань и латвийский форвард Каспарс Берзиньш решили прекратить сотрудничество. Увеличить
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Клуб и баскетболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Клуб благодарит Каспарса за готовность помочь команде. К сожалению, “Локо” не вышел в финал Еврокубка, и обе стороны пришли к решению прекратить действие контракта. Желаем игроку дальнейших успехов и здоровья», — цитирует генерального менеджера «Локомотива-Кубани» Алексея Саврасенко пресс-служба клуба.

Берзиньш выразил благодарность «Локомотиву» за предоставленную возможность попробовать свои силы.

«Я наслаждался каждым днем в Краснодаре, хотя у меня и не все получалось. А еще здесь невероятные болельщики, которые всегда поддерживают команду. Я должен был помочь “Локо” в Еврокубке, но не смог этого сделать. Мы закончили выступление в турнире, поэтому для меня это время уезжать», — сказал он.

Как сообщали Юга.ру, информация об уходе Берзиньша появилась в СМИ накануне.

Латвиец перешел в «Локо» в конце января. С красно-зелеными он выступил в трех матчах Еврокубка, в которых отметился шестью очками, двумя подборами и двумя потерями.
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