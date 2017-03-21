ПБК «Локомотив-Кубань» подтвердил уход Каспарса Берзиньша
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» и латвийский форвард Каспарс Берзиньш решили прекратить сотрудничество.
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Клуб и баскетболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
«Клуб благодарит Каспарса за готовность помочь команде. К сожалению, “Локо” не вышел в финал Еврокубка, и обе стороны пришли к решению прекратить действие контракта. Желаем игроку дальнейших успехов и здоровья», — цитирует генерального менеджера «Локомотива-Кубани» Алексея Саврасенко
Берзиньш выразил благодарность «Локомотиву» за предоставленную возможность попробовать свои силы.
«Я наслаждался каждым днем в Краснодаре, хотя у меня и не все получалось. А еще здесь невероятные болельщики, которые всегда поддерживают команду. Я должен был помочь “Локо” в Еврокубке, но не смог этого сделать. Мы закончили выступление в турнире, поэтому для меня это время уезжать», — сказал он.
Как сообщали Юга.ру, информация об уходе Берзиньша появилась в СМИ накануне.
Латвиец перешел в «Локо» в конце января. С
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