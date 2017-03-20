ПБК «Локомотив-Кубань» и форвард Каспарс Берзиньш расторгли трудовое соглашение

Бывший форвард петербургского «Зенита», «Нижнего Новгорода» и самарских «Красных Крыльев» стал игроком «Локомотива-Кубани» в январе и провел за новую команду три матча в рамках Еврокубка, в которых набрал шесть очков, сделал два подбора и две передачи.

«Спасибо большое “Локомотиву” за то, что предоставил мне возможность попробовать свои силы. Я наслаждался каждым днем в Краснодаре, хотя у меня и не все получалось. А еще здесь невероятные болельщики, которые всегда поддерживают команду. Я должен был помочь “Локо” в Еврокубке, но не смог этого сделать. Мы закончили выступление в турнире, поэтому для меня это время уезжать. Спасибо всем», — сказал 31-летний баскетболист.

Берзиньш на протяжении карьеры выступал в чемпионатах Латвии, Испании и в Единой лиге ВТБ, четырежды став чемпионом Латвии и один раз завоевав Кубок Вызова. Также он является игроком национальной сборной Латвии.