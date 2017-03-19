Саша Обрадович со следующего сезона может возглавить «Даллас Маверикс»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В текущем сезоне Обрадович возглавляет «Локомотив-Кубань», до этого 48-летний наставник также успел поработать в Германии, Украине и Польше.



В случае прихода Обрадовича в «Даллас», работу с командой завершит её многолетний тренер Рик Карлайл, с которым техасцы в 2011-м году добыли звание чемпионов.