Саша Обрадович со следующего сезона может возглавить «Даллас Маверикс»
Известный инсайдер Дэвид Пик, посредством своей страницы в «Твиттер» сообщил, что владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан попробует заполучить сербского специалиста Сашу Обрадовича в качестве нового главного тренера команды.
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В текущем сезоне Обрадович возглавляет «Локомотив-Кубань», до этого 48-летний наставник также успел поработать в Германии, Украине и Польше.
В случае прихода Обрадовича в «Даллас», работу с командой завершит её многолетний тренер Рик Карлайл, с которым техасцы в 2011-м году добыли звание чемпионов.
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