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19 марта 2017, 1:09 | Баскетбол | Чемпионат.com

Саша Обрадович со следующего сезона может возглавить «Даллас Маверикс»

Известный инсайдер Дэвид Пик, посредством своей страницы в «Твиттер» сообщил, что владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан попробует заполучить сербского специалиста Сашу Обрадовича в качестве нового главного тренера команды.

Известный инсайдер <span class=error>Дэвид</span> Пик посредством своей страницы в <span class=error>Твиттер</span> сообщил что владелец Даллас <span class=error>Маверикс</span> Марк <span class=error>Кьюбан</span> попробует заполучить сербского специалиста Сашу <span class=error>Обрадовича</span> в качестве нового главного тренера команды. Увеличить
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В текущем сезоне Обрадович возглавляет «Локомотив-Кубань», до этого 48-летний наставник также успел поработать в Германии, Украине и Польше.

В случае прихода Обрадовича в «Даллас», работу с командой завершит её многолетний тренер Рик Карлайл, с которым техасцы в 2011-м году добыли звание чемпионов.
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