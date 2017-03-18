Баскетболистки «Динамо» одолели «Вологду-Чевакату» в 1-м матче четвертьфинала плей-офф ЧР

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 75:70 (23:24, 19:12, 20:19, 13:15) в пользу хозяек площадки. В составе победительниц 20 очков набрала Камиле Нацицкайте. У гостей 17 очками отметилась Тамара Радочай.

Второй матч серии до двух побед состоится 26 марта в Вологде.