Баскетболистки «Динамо» одолели «Вологду-Чевакату» в 1-м матче четвертьфинала плей-офф ЧР
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт. Московское «Динамо» победило «Вологду-Чевакату» в первом матче ¼ финала плей-офф чемпионата России по баскетболу среди женщин.
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 75:70 (23:24, 19:12, 20:19, 13:15) в пользу хозяек площадки. В составе победительниц 20 очков набрала Камиле Нацицкайте. У гостей 17 очками отметилась Тамара Радочай.
Второй матч серии до двух побед состоится 26 марта в Вологде.
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