С первой четверти игры инициатива была захвачена фаворитами матча, к большому перерыву преимущество «Зенита» составляло уже 19 очков. Во второй половине матча на паркете ничего не изменилось. Итог — комфортная победа подопечных Василия Карасёва — 101:72.



Самым результативным в составе победителей стал Яннис Тимма — 17 очков. У «Пармы» лучшим стал Иван Нелюбов — 13 очков и 6 подборов.