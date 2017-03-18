«Зенит» разгромил «Парму» — «+29», Тимма набрал 17 очков
В очередном матче Единой лиги ВТБ «Зенит» легко справился с главным аутсайдером турнира — пермской «Пармой».
С первой четверти игры инициатива была захвачена фаворитами матча, к большому перерыву преимущество «Зенита» составляло уже 19 очков. Во второй половине матча на паркете ничего не изменилось. Итог — комфортная победа подопечных Василия Карасёва — 101:72.
Самым результативным в составе победителей стал Яннис Тимма — 17 очков. У «Пармы» лучшим стал Иван Нелюбов — 13 очков и 6 подборов.
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