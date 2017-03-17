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17 марта 2017, 2:10 | Баскетбол | УНИАН

«Химик» обыграл «Волыньбаскет» и забронировал 2-е место в таблице Суперлиги

Матч завершился со счетом 81:70.

Матч завершился со счетом 81:70. Увеличить
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В Южном завершился матч регулярного чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором «Химик» обыграл «Волыньбаскет» из Луцка и гарантировал себе 2-е место в регулярном чемпионате, сообщает Федерация баскетбола Украины.

«Химик» выиграл со счетом 81:70.

Химик — Волыньбаскет — 81:70 (21:20, 21:16, 17:17, 22:17).

Химик: Смит 16 + 4 передачи), Конев 15 + 8 подборов + 6 передач, Лав 14 + 7 подборов.

Волыньбаскет: Полюляк 18, Федчук 15, Тимощук 8, Коцько 8.

Черкасские Мавпы — Николаев- 67:61 (13:15, 8:15, 24:15, 22:16).

Черкасские Мавпы: Дэвис — 19 очков, 5 подборов, 2 передачи; Кольченко — 14 очков, 3 подбора, 4 передачи.

Николаев: Тонченко — 22 очка, 1 подбор, 2 передачи.

БИПА — Волыньбаскет 90:58 (29:16, 24:16, 22:13, 20:13).

БИПА: Кушниров 13 + 6 подборов, Фандербурк 12 + 5 подборов + 4 передачи), Антонец 10, Артамонов 10, Челован 10 + 5 подборов.

Волыньбаскет: Шкондя 12, Полюляк 10 + 9 подборов.
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