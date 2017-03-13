Кущенко: бюджет клуба Единой лиги ВТБ должен составлять не менее $3 млн

Ранее почетный президент лиги Сергей Иванов в рамках российского инвестиционного форума в Сочи заявил, что бюджет любого клуба Единой лиги ВТБ должен быть не меньше $3 млн.

«Руководство лиги считает, что для поддержания высокого спортивного уровня бюджет клубов должен быть не менее трех миллионов долларов, — сказал Кущенко. — На наш взгляд, сегодня рынок таков, что эта сумма необходима для повышения конкурентоспособности клуба. Если такой минимальный бюджет будет у всех клубов Лиги ВТБ, то спортивная составляющая станет заметно крепче. И все-таки это цифра желаемая, мы пытаемся помочь клубам и содействовать тому, чтобы локальные компании, которые могут помочь спорту, отдавали предпочтение баскетболу».

«Наш Матч звезд в Сочи показал, что интерес к Лиге ВТБ существует, мы получили много возможностей для коммуникации с новыми компаниями. Естественно, если мы получим дополнительный доход, наши клубы будут жить лучше», — добавил он.

Самым состоятельным клубом лиги остается ЦСКА, доходы которого в сезоне-2015/16 составили порядка 2,8 млрд рублей (порядка €45 млн). Второе место занимают подмосковные «Химки» с доходом 1,6 млрд рублей.

Лига продолжит сотрудничество с клубом ВЭФ

Кущенко заявил, что баскетбольный клуб ВЭФ не имеет неразрешимых проблем и Единая лига ВТБ заинтересована в продолжении выступления рижской команды в турнире.

«На сегодняшний день у ВЭФ нет каких-то неразрешимых проблем, только технические вопросы, связанные с дальнейшем развитием, лига обсуждает такие вещи со всеми клубами в рабочем режиме, — сказал Кущенко. — Руководство ВЭФ всегда переживает за продвижение Единой лиги ВТБ. Еще в 2009 году руководитель клуба Эдгарс Янупс сказал, что тратить деньги очень легко, но их еще надо зарабатывать, стремиться к финансовой успешности. Он это говорил еще тогда, когда лига только зарождалась, и все это время из Риги шла инициатива сделать бренд лиги настолько узнаваемым, чтобы он мог максимально продаваться».

«Задача лиги — заработать деньги, привлечь спонсоров и дать клубам возможность участвовать в качественном соревновании. И мы очень заинтересованы в стабильности каждого клуба. Поэтому публично еще раз заявляю: никаких проблем с ВЭФ у нас нет, мы постоянно поддерживаем связь и переживаем только о том, чтобы привлечь максимальное финансирование для лиги и клубов на развитие нашего проекта», — подытожил Кущенко.