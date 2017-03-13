Базаревич не хочет работать в «Трабзонспоре» из-за задержек по зарплате и конфликтов
МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер турецкого баскетбольного клуба «Трабзонспор» Сергей Базаревич не испытывает желания продолжать работу в команде
из-за постоянных задержек зарплаты и конфликтов в руководстве. Об этом он заявил ТАСС.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По словам Базаревича, игроки «Трабзонспора» объявили забастовку
«Это уже третий раз по ходу сезона, когда возникают задержки. И если предыдущие удалось решить, то сейчас игроки пошли на крайнюю меру, — сказал специалист. — Задержка составляет 2,5 месяца. Но мне, как тренеру, обидно не столько
«В такой ситуации, когда к тому же еще идут конфликты в руководящих органах клуба, оставаться желания нет. Хочется работать в клубе, который на
Базаревич, являющийся тренером мужской сборной России, возглавил «Трабзонспор» в июле 2016 года, подписав контракт на один год. В нынешнем сезоне клуб занимает 12-е место в чемпионате Турции.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter