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13 марта 2017, 13:32 | Баскетбол | ТАСС

Базаревич не хочет работать в «Трабзонспоре» из-за задержек по зарплате и конфликтов

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер турецкого баскетбольного клуба «Трабзонспор» Сергей Базаревич не испытывает желания продолжать работу в команде из-за постоянных задержек зарплаты и конфликтов в руководстве. Об этом он заявил ТАСС.

По словам тренера игроки Трабзонспора объявили забастовку <nobr>из-за </nobr>задержки зарплаты в 25 месяца. Увеличить
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По словам Базаревича, игроки «Трабзонспора» объявили забастовку из-за задержки зарплаты в 2,5 месяца.

«Это уже третий раз по ходу сезона, когда возникают задержки. И если предыдущие удалось решить, то сейчас игроки пошли на крайнюю меру, — сказал специалист. — Задержка составляет 2,5 месяца. Но мне, как тренеру, обидно не столько из-за денег. Меня волнует, что еще недавно мы были близки к зоне плей-офф, а теперь, видимо, никак не выйдем туда».

«В такой ситуации, когда к тому же еще идут конфликты в руководящих органах клуба, оставаться желания нет. Хочется работать в клубе, который на что-то претендует и к чему-то стремился», — добавил он.

Базаревич, являющийся тренером мужской сборной России, возглавил «Трабзонспор» в июле 2016 года, подписав контракт на один год. В нынешнем сезоне клуб занимает 12-е место в чемпионате Турции.
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Баскетболисты турецкого клуба «Трабзонспор» и главный тренер команды высшего национального дивизиона Сергей Базаревич объявили забастовку. «Трабзон» испытывает финансовые трудности и уже несколько месяцев не выполняет в полной мере обязательства перед игроками и сотрудниками клуба.
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