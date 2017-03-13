Русский тренер и турецкая команда бастуют из-за долгов по зарплате

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Базаревич, который много лет играл на высшем уровне и был одним из ведущих баскетболистов сборной России, возглавил «Трабзонспора» в июле 2016 года, заключив с клубом контракт на один год. Тогда он сказал журналистам, что «ввязался в драку, не зная всех обстоятельств». Также с 2016 года Базаревич является главным тренером национальной команды России.