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https://sport.mail.ru/news/basketball/29056262/
13 марта 2017, 12:34 | Баскетбол | «Вести.Ру»

Русский тренер и турецкая команда бастуют из-за долгов по зарплате

Баскетболисты турецкого клуба «Трабзонспор» и главный тренер команды высшего национального дивизиона Сергей Базаревич объявили забастовку. «Трабзон» испытывает финансовые трудности и уже несколько месяцев не выполняет в полной мере обязательства перед игроками и сотрудниками клуба.

Баскетболисты турецкого клуба Трабзонспор и главный тренер команды высшего национального дивизиона Сергей <span class=error>Базаревич</span> объявили забастовку. Трабзон испытывает финансовые трудности и уже несколько месяцев не выполняет в полной мере обязательства перед игроками и сотрудниками клуба. Увеличить
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Базаревич, который много лет играл на высшем уровне и был одним из ведущих баскетболистов сборной России, возглавил «Трабзонспора» в июле 2016 года, заключив с клубом контракт на один год. Тогда он сказал журналистам, что «ввязался в драку, не зная всех обстоятельств». Также с 2016 года Базаревич является главным тренером национальной команды России.
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Новости Баскетбола

Возглавляемый российским тренером Базаревичем турецкий БК «Трабзонспор» объявил забастовку

Возглавляемый российским тренером Базаревичем турецкий БК «Трабзонспор» объявил забастовку

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Баскетболисты турецкого клуба «Трабзонспор», который возглавляет главный тренер сборной России Сергей Базаревич, объявили забастовку. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Дэвид Пик со ссылкой на источник.
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