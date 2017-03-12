ЦСКА победил ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над рижским клубом ВЭФ со счетом 99:83 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Мартиньш Мейерс (17 очков). В составе ЦСКА наибольшую результативность продемонстрировал защитник Кори Хиггинс, отставший от Мейерса на один балл.
ЦСКА лидирует в турнирной таблице лиги, одержав 18 побед в 20 встречах. ВЭФ сохраняет шансы на попадание в
Остальные результаты игрового дня:
«Нижний Новгород» — «Енисей» — 80:93.
УНИКС — «Зенит» — 84:109.
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